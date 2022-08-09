Губернаторы Челябинской области и Югры попробовали курганский чай. Видео

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Чай. Клипарт. Курган, чай, чашка, чаепитие
Курганцы угостили чаем Наталью Комарову и Алексея Текслера Фото:

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова и губернатор Челябинской области Алексей Текслер попробовали чай курганской делегации на молодежном форуме «Утро 2022». Об этом сообщают в telegram-канале «Голос молодежи за Уралом».

«Ого, кто это прибыл в форумный городок? Это же Наталья Владимировна Комарова, губернатор Югры и Алексей Леонидович Текслер, губернатор Челябинской области. Они уже пробуют вкуснейший курганский чай», — указано в посте, в котором также прикрепили видео с гостями форума.

Ранее URA.RU писало, что курганская делегация посвятили хвалебную песню заместителю полномочного представителя президента России в УрФО Борису Кириллову. В песне молодежь пожелала Кириллову здоровья и похвалила за его дела. В том числе курганцы пригласили его угоститься чаем у стенда делегации и показали открытки с видами региона.

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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова и губернатор Челябинской области Алексей Текслер попробовали чай курганской делегации на молодежном форуме «Утро 2022». Об этом сообщают в telegram-канале «Голос молодежи за Уралом». «Ого, кто это прибыл в форумный городок? Это же Наталья Владимировна Комарова, губернатор Югры и Алексей Леонидович Текслер, губернатор Челябинской области. Они уже пробуют вкуснейший курганский чай», — указано в посте, в котором также прикрепили видео с гостями форума. Ранее URA.RU писало, что курганская делегация посвятили хвалебную песню заместителю полномочного представителя президента России в УрФО Борису Кириллову. В песне молодежь пожелала Кириллову здоровья и похвалила за его дела. В том числе курганцы пригласили его угоститься чаем у стенда делегации и показали открытки с видами региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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