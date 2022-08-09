Депутат Пискарев: НАТО курирует вербовку молодых террористов в РФ

09 августа 2022 в 20:12 Размер текста - 17 +

Пискарев считает, что ежегодно «США экстремистов и террористов пытаются представить борцами за свободу вероисповедания Фото: Владимир Андреев © URA.RU Страны НАТО курируют спецслужбы Украины, которые пытаются склонить молодых россиян к терактам и созданию террористических структур, которые США считают борцами за свободу вероисповедания. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. «Сегодня Национальный антитеррористический комитет заявил, что на фоне российской спецоперации активизировались попытки украинских спецслужб склонить молодых россиян к терактам. Мы знаем, что за спецслужбами Украины стоят кураторы из США и стран НАТО. Именно они прагматично и последовательно используют террористические структуры в своих интересах», — приводит слова Пискарева сайт Госдумы. Депутат привел пример, в котором «Национальный демократический институт международных отношений» из США обсуждала с россиянами на своих вебинарах возможность применения опыта боевиков украинского Майдана на территории России. Он также считает, что ежегодно «США экстремистов и террористов пытаются представить борцами за свободу вероисповедания». «Это является инструментом их политики, выражающийся во вмешательстве во внутренние дела России» — обобщил политик. В июле Госдума приняла законопроект о наказании за государственную измену, раскрытие государственной тайны, шпионаж и переход на сторону противника, вербовку наемников, публичные призывы к осуществлению деятельности в ущерб безопасности России. По словам Пискарева, меры были усилены для безопасности и «суверенитета нашей страны». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Страны НАТО курируют спецслужбы Украины, которые пытаются склонить молодых россиян к терактам и созданию террористических структур, которые США считают борцами за свободу вероисповедания. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. «Сегодня Национальный антитеррористический комитет заявил, что на фоне российской спецоперации активизировались попытки украинских спецслужб склонить молодых россиян к терактам. Мы знаем, что за спецслужбами Украины стоят кураторы из США и стран НАТО. Именно они прагматично и последовательно используют террористические структуры в своих интересах», — приводит слова Пискарева сайт Госдумы. Депутат привел пример, в котором «Национальный демократический институт международных отношений» из США обсуждала с россиянами на своих вебинарах возможность применения опыта боевиков украинского Майдана на территории России. Он также считает, что ежегодно «США экстремистов и террористов пытаются представить борцами за свободу вероисповедания». «Это является инструментом их политики, выражающийся во вмешательстве во внутренние дела России» — обобщил политик. В июле Госдума приняла законопроект о наказании за государственную измену, раскрытие государственной тайны, шпионаж и переход на сторону противника, вербовку наемников, публичные призывы к осуществлению деятельности в ущерб безопасности России. По словам Пискарева, меры были усилены для безопасности и «суверенитета нашей страны».