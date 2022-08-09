Депутат Пискарев: НАТО курирует вербовку молодых террористов в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Круглый стол в Общественной палате России. Москва, пискарев василий
Пискарев считает, что ежегодно «США экстремистов и террористов пытаются представить борцами за свободу вероисповедания Фото:

Страны НАТО курируют спецслужбы Украины, которые пытаются склонить молодых россиян к терактам и созданию террористических структур, которые США считают борцами за свободу вероисповедания. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Сегодня Национальный антитеррористический комитет заявил, что на фоне российской спецоперации активизировались попытки украинских спецслужб склонить молодых россиян к терактам. Мы знаем, что за спецслужбами Украины стоят кураторы из США и стран НАТО. Именно они прагматично и последовательно используют террористические структуры в своих интересах», — приводит слова Пискарева сайт Госдумы.

Депутат привел пример, в котором «Национальный демократический институт международных отношений» из США обсуждала с россиянами на своих вебинарах возможность применения опыта боевиков украинского Майдана на территории России. Он также считает, что ежегодно «США экстремистов и террористов пытаются представить борцами за свободу вероисповедания». «Это является инструментом их политики, выражающийся во вмешательстве во внутренние дела России» — обобщил политик.

В июле Госдума приняла законопроект о наказании за государственную измену, раскрытие государственной тайны, шпионаж и переход на сторону противника, вербовку наемников, публичные призывы к осуществлению деятельности в ущерб безопасности России. По словам Пискарева, меры были усилены для безопасности и «суверенитета нашей страны».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Страны НАТО курируют спецслужбы Украины, которые пытаются склонить молодых россиян к терактам и созданию террористических структур, которые США считают борцами за свободу вероисповедания. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. «Сегодня Национальный антитеррористический комитет заявил, что на фоне российской спецоперации активизировались попытки украинских спецслужб склонить молодых россиян к терактам. Мы знаем, что за спецслужбами Украины стоят кураторы из США и стран НАТО. Именно они прагматично и последовательно используют террористические структуры в своих интересах», — приводит слова Пискарева сайт Госдумы. Депутат привел пример, в котором «Национальный демократический институт международных отношений» из США обсуждала с россиянами на своих вебинарах возможность применения опыта боевиков украинского Майдана на территории России. Он также считает, что ежегодно «США экстремистов и террористов пытаются представить борцами за свободу вероисповедания». «Это является инструментом их политики, выражающийся во вмешательстве во внутренние дела России» — обобщил политик. В июле Госдума приняла законопроект о наказании за государственную измену, раскрытие государственной тайны, шпионаж и переход на сторону противника, вербовку наемников, публичные призывы к осуществлению деятельности в ущерб безопасности России. По словам Пискарева, меры были усилены для безопасности и «суверенитета нашей страны».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...