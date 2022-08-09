Текслер пригласил губернатора ХМАО в Челябинск

09 августа 2022 в 19:20 Размер текста - 17 +

Наталья Комарова и Алексей Текслер подвели итоги бизнес-миссии Фото: Антон Артемьев © URA.RU Челябинский губернатор Алексей Текслер, подводя вечером 9 августа итоги первого дня бизнес-миссии региона в Ханты-Мансийске, пригласил главу ХМАО Наталью Комарову в Челябинск. По словам Текслера, личная дружба глав регионов переходит в плоскость активной кооперации. «Приглашаем коллег из ХМАО к нам в Челябинск. Будем вместе реализовывать совместные проекты в разных областях: ЖКХ, логистике, транспорте, культурной сфере и других», — отметил Текслер. Ранее Комарова пригласила делегацию Челябинской области в сентябре принять участие в промышленном форуме. Работа позволит усилить межрегиональное взаимодействие в сфере малого и среднего бизнеса. На форуме было подписано соглашение между двумя регионами, которое направлено на сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах на 2022—2024 годы. Так, в рамках соглашения в 2023 году планируется запустить прямой авиарейс по маршруту Челябинск — Нижневартовск. Также до конца текущего года будут возобновлены прямые перелеты в Челябинск из Ханты-Мансийска.

Челябинский губернатор Алексей Текслер, подводя вечером 9 августа итоги первого дня бизнес-миссии региона в Ханты-Мансийске, пригласил главу ХМАО Наталью Комарову в Челябинск. По словам Текслера, личная дружба глав регионов переходит в плоскость активной кооперации. «Приглашаем коллег из ХМАО к нам в Челябинск. Будем вместе реализовывать совместные проекты в разных областях: ЖКХ, логистике, транспорте, культурной сфере и других», — отметил Текслер. Ранее Комарова пригласила делегацию Челябинской области в сентябре принять участие в промышленном форуме. Работа позволит усилить межрегиональное взаимодействие в сфере малого и среднего бизнеса. На форуме было подписано соглашение между двумя регионами, которое направлено на сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах на 2022—2024 годы. Так, в рамках соглашения в 2023 году планируется запустить прямой авиарейс по маршруту Челябинск — Нижневартовск. Также до конца текущего года будут возобновлены прямые перелеты в Челябинск из Ханты-Мансийска.