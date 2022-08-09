Текслер пригласил губернатора ХМАО в Челябинск

Челябинский губернатор Алексей Текслер, подводя вечером 9 августа итоги первого дня бизнес-миссии региона в Ханты-Мансийске, пригласил главу ХМАО Наталью Комарову в Челябинск. По словам Текслера, личная дружба глав регионов переходит в плоскость активной кооперации.
«Приглашаем коллег из ХМАО к нам в Челябинск. Будем вместе реализовывать совместные проекты в разных областях: ЖКХ, логистике, транспорте, культурной сфере и других», — отметил Текслер.
Ранее Комарова пригласила делегацию Челябинской области в сентябре принять участие в промышленном форуме. Работа позволит усилить межрегиональное взаимодействие в сфере малого и среднего бизнеса.
На форуме было подписано соглашение между двумя регионами, которое направлено на сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах на 2022—2024 годы. Так, в рамках соглашения в 2023 году планируется запустить прямой авиарейс по маршруту Челябинск — Нижневартовск. Также до конца текущего года будут возобновлены прямые перелеты в Челябинск из Ханты-Мансийска.
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