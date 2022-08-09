Военный эксперт назвал ошибку Зеленского в сражении с Россией

09 августа 2022 в 21:20 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский не смог разгадать тактику российских войск, считает Юрий Кнутов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский просчитался, полагая, что российские войска будут обходить Артемовск и Марьинку с флангов. Это привело к поражению ВСУ в Донбассе. Такое мнение высказал директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов. «Киевский режим считал, что русские войска будут обходить Артемовск и Марьинку с флангов. Зеленский дал команду снять с этого направления самые боеспособные части, чтобы подготовить анонсированное месяц назад наступление на Херсон, которое якобы должно было привести к окружению нескольких тысяч российских солдат и привести к победе киевского режима на юге Украины. Но все это оказалось большим блефом. На самом же деле мы накапливали силы в других местах. И эти силы оказались значительными и боеспособными для контрнаступления по всему фронту», — сказал Кнутов в беседе с агентством «Украина.ру». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. 2 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что за последнее время освобождены шесть населенных пунктов Донецкой народной республики, пишет RT. Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин считает, что Донбасс полностью освободят до конца года, передает «Национальная служба новостей».

Президент Украины Владимир Зеленский просчитался, полагая, что российские войска будут обходить Артемовск и Марьинку с флангов. Это привело к поражению ВСУ в Донбассе. Такое мнение высказал директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов. «Киевский режим считал, что русские войска будут обходить Артемовск и Марьинку с флангов. Зеленский дал команду снять с этого направления самые боеспособные части, чтобы подготовить анонсированное месяц назад наступление на Херсон, которое якобы должно было привести к окружению нескольких тысяч российских солдат и привести к победе киевского режима на юге Украины. Но все это оказалось большим блефом. На самом же деле мы накапливали силы в других местах. И эти силы оказались значительными и боеспособными для контрнаступления по всему фронту», — сказал Кнутов в беседе с агентством «Украина.ру». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. 2 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что за последнее время освобождены шесть населенных пунктов Донецкой народной республики, пишет RT. Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин считает, что Донбасс полностью освободят до конца года, передает «Национальная служба новостей».