Байден протянул руку пустоте на мероприятии в Белом доме. Видео

09 августа 2022 в 23:31 Размер текста - 17 +

Джо Байден не нашел, кому пожать руку на мероприятии в Белом доме Фото: Patrick Semansky AP/TASS Президент США Джо Байден протянул руку для рукопожатия в никуда. Очередной такой казус произошел на мероприятии в Белом доме. Лидер демократического большинства верхней палаты конгресса Чак Шумер завершил вступительное слово на церемонии подписания закона о поддержке производителей полупроводников и под аплодисменты пожал руку присутствующим на сцене — американскому президенту Байдену, спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси, министру торговли Джине Раймондо, а также предпринимателю Джошуа Авиву. Затем Байден протянул руку во второй раз, но в пустоту, так он простоял какое — то время и опустил руку. Трансляцию вел телеканал CNBC Television. Подобное уже случалось с Байденом. Ранее политик после выступления в штате Северная Каролина по поводу инфраструктурной реформы повернулся спиной к сцене и протянул руку для рукопожатия. На удивление Байдена рядом никого не оказалось. После этого он с растерянным видом покинул сцену. Второй подобный случай с президентом США произошел во время его командировки по стране, когда он прощался со зрителями. Байден обернулся с протянутой для рукопожатия рукой, но сзади никого не было. Американский лидер сделал еще четверть оборота и вновь протянул руку в пустоту.

Президент США Джо Байден протянул руку для рукопожатия в никуда. Очередной такой казус произошел на мероприятии в Белом доме. Лидер демократического большинства верхней палаты конгресса Чак Шумер завершил вступительное слово на церемонии подписания закона о поддержке производителей полупроводников и под аплодисменты пожал руку присутствующим на сцене — американскому президенту Байдену, спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси, министру торговли Джине Раймондо, а также предпринимателю Джошуа Авиву. Затем Байден протянул руку во второй раз, но в пустоту, так он простоял какое — то время и опустил руку. Трансляцию вел телеканал CNBC Television. Подобное уже случалось с Байденом. Ранее политик после выступления в штате Северная Каролина по поводу инфраструктурной реформы повернулся спиной к сцене и протянул руку для рукопожатия. На удивление Байдена рядом никого не оказалось. После этого он с растерянным видом покинул сцену. Второй подобный случай с президентом США произошел во время его командировки по стране, когда он прощался со зрителями. Байден обернулся с протянутой для рукопожатия рукой, но сзади никого не было. Американский лидер сделал еще четверть оборота и вновь протянул руку в пустоту.