Эмбарго Евросоюза на импорт российского угля вступил в силу

С 10 августа вступил в силу запрет Евросоюза на закупку российского угля и других твердых ископаемых видов топлива. Об этом сообщается на официальном сайте законов Европейского союза.
10 августа вступил в силу запрет на импорт российского угля в страны Евросоюза. Соответствующее решение было принято 8 апреля в рамках пятого пакета антироссийских санкций.
Страны Евросоюза ввели антироссийские санкции после начала спецоперации на Украине. 21 июля страны ЕС согласовали седьмой пакет санкций, в который входит частичное эмбарго на поставки российской нефти. Агентство Bloomberg писало, что Европа продолжает тайно скупать российскую нефть.
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