09 августа 2022

Эмбарго Евросоюза на импорт российского угля вступил в силу

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Клипарт. Екатеринбург, поезд, железнодорожный состав, уголь, грузоперевозки
В Евросоюзе вступил в силу запрет на покупку российского угля Фото:
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С 10 августа вступил в силу запрет Евросоюза на закупку российского угля и других твердых ископаемых видов топлива. Об этом сообщается на официальном сайте законов Европейского союза.

10 августа вступил в силу запрет на импорт российского угля в страны Евросоюза. Соответствующее решение было принято 8 апреля в рамках пятого пакета антироссийских санкций.

Страны Евросоюза ввели антироссийские санкции после начала спецоперации на Украине. 21 июля страны ЕС согласовали седьмой пакет санкций, в который входит частичное эмбарго на поставки российской нефти. Агентство Bloomberg писало, что Европа продолжает тайно скупать российскую нефть.

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С 10 августа вступил в силу запрет Евросоюза на закупку российского угля и других твердых ископаемых видов топлива. Об этом сообщается на официальном сайте законов Европейского союза. 10 августа вступил в силу запрет на импорт российского угля в страны Евросоюза. Соответствующее решение было принято 8 апреля в рамках пятого пакета антироссийских санкций. Страны Евросоюза ввели антироссийские санкции после начала спецоперации на Украине. 21 июля страны ЕС согласовали седьмой пакет санкций, в который входит частичное эмбарго на поставки российской нефти. Агентство Bloomberg писало, что Европа продолжает тайно скупать российскую нефть.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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