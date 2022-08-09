Симоньян поддержала создание пермского узбекского батальона СВО

Пермские узбеки создали добровольческий батальон Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российская журналистка Маргарита Симоньян поддержала создание пермскими узбеками добровольческого батальона СВО (специальной военной операции) для отправки на Украину. Поддержку она выразила на своем официальном Telegram-канале.

«Вот молодцы! Все бы диаспоры так — и национального вопроса у нас в стране не было бы вообще», — пишет Маргарита Симоньян.

Председатель организации «Общество центральной Азии узбеков Пермского края» Джахонгир Джалолов решил создать добровольческий батальон для отправки на Украину. Свое решение он объясняет тем, что узбеки должны «оправдать хлеб», который едят в России.

Специальная военная операция проводится на Украине с 24 февраля. Объявивший о ее начале президент РФ Владимир Путин заявлял, что главной целью является демилитаризация и денацификация территории, а также спасение мирных жителей Донбасса от обстрелов войсками ВСУ.