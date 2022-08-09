09 августа 2022

В самом криминальном районе Тюмени произошло ДТП с маршруткой. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Тюмень, остановка, транспорт, автобусная остановка, маршрутка, остановка автобусная
Столкновение произошло на Лесобазе Фото:

На Лесобазе в Тюмени произошло ДТП с участием маршрутки, есть пострадавшие. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Тюменской области.

«Около 6:40 утра, на улице Домостроителей произошло столкновение автомобиля Renault и маршрутного такси. После столкновения иномарка наехала на препятствие. По предварительным данным пострадал водитель автомобиля Renault 1960 года рождения. Обстоятельства случившегося выясняются», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Также очевидцы опубликовали видео аварии в социальных сетях и указали, где она произошла. «Лесобаза, возле „Авто-1“ ДТП, работает экипаж», — указал анонимный автор поста.

Ранее URA.RU писало о том, что в ДТП на тюменской трассе погиб мужчина. Автомобиль выехал на полосу со встречным движением, в результате чего и произошло столкновение с двумя грузовыми автомобилями. Также тюменцы составили рейтинг самых криминальных районов Тюмени, в которых страшно жить. Его возглавил район Лесобаза.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»

На Лесобазе в Тюмени произошло ДТП с участием маршрутки, есть пострадавшие. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Тюменской области. «Около 6:40 утра, на улице Домостроителей произошло столкновение автомобиля Renault и маршрутного такси. После столкновения иномарка наехала на препятствие. По предварительным данным пострадал водитель автомобиля Renault 1960 года рождения. Обстоятельства случившегося выясняются», — сообщили в пресс-службе ведомства. Также очевидцы опубликовали видео аварии в социальных сетях и указали, где она произошла. «Лесобаза, возле „Авто-1“ ДТП, работает экипаж», — указал анонимный автор поста. Ранее URA.RU писало о том, что в ДТП на тюменской трассе погиб мужчина. Автомобиль выехал на полосу со встречным движением, в результате чего и произошло столкновение с двумя грузовыми автомобилями. Также тюменцы составили рейтинг самых криминальных районов Тюмени, в которых страшно жить. Его возглавил район Лесобаза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...