Столкновение произошло на Лесобазе Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На Лесобазе в Тюмени произошло ДТП с участием маршрутки, есть пострадавшие. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Тюменской области.

«Около 6:40 утра, на улице Домостроителей произошло столкновение автомобиля Renault и маршрутного такси. После столкновения иномарка наехала на препятствие. По предварительным данным пострадал водитель автомобиля Renault 1960 года рождения. Обстоятельства случившегося выясняются», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Также очевидцы опубликовали видео аварии в социальных сетях и указали, где она произошла. «Лесобаза, возле „Авто-1“ ДТП, работает экипаж», — указал анонимный автор поста.

Ранее URA.RU писало о том, что в ДТП на тюменской трассе погиб мужчина. Автомобиль выехал на полосу со встречным движением, в результате чего и произошло столкновение с двумя грузовыми автомобилями. Также тюменцы составили рейтинг самых криминальных районов Тюмени, в которых страшно жить. Его возглавил район Лесобаза.