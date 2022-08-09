09 августа 2022

Пермский правозащитник назвал Зеленского «правоверным нацистом»

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
Владимир Зеленский ранее призвал не пускать россиян в страны Запада Фото:
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«Правоверным нацистом» президента Украины Владимира Зеленского назвал пермский общественный деятель Игорь Аверкиев. Так бывший глава Пермского регионального правозащитного центра и Пермской гражданской палаты отреагировал на слова Зеленского о необходимости запрета гражданам России на въезд в западные страны.

«Думать о виновности в чем-либо целого народа, настаивать на той или иной „испорченности“ целого народа, требовать коллективной ответственности целого народа могут только правоверные нацисты. Для либерального человека, помнящего о правах человека и о том, что все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах — все народы в равной степени плохи и хороши», — написал Аверкиев в Telegram.

Как рассказывало ранее URA.RU, Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что русские должны «жить в своем мире, пока не изменят свою философию». По его словам, чтобы остановить [спецоперацию] России на территории Украины западные страны должны запретить въезд к себе для всех российских граждан.

Специальная операция РФ проводится на Украине с 24 февраля. Объявивший о ее начале президент России Владимир Путин говорил, что главной целью является демилитаризация и денацификация территории, а также спасение мирных жителей Донбасса от киевской агрессии.

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«Правоверным нацистом» президента Украины Владимира Зеленского назвал пермский общественный деятель Игорь Аверкиев. Так бывший глава Пермского регионального правозащитного центра и Пермской гражданской палаты отреагировал на слова Зеленского о необходимости запрета гражданам России на въезд в западные страны. «Думать о виновности в чем-либо целого народа, настаивать на той или иной „испорченности“ целого народа, требовать коллективной ответственности целого народа могут только правоверные нацисты. Для либерального человека, помнящего о правах человека и о том, что все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах — все народы в равной степени плохи и хороши», — написал Аверкиев в Telegram. Как рассказывало ранее URA.RU, Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что русские должны «жить в своем мире, пока не изменят свою философию». По его словам, чтобы остановить [спецоперацию] России на территории Украины западные страны должны запретить въезд к себе для всех российских граждан. Специальная операция РФ проводится на Украине с 24 февраля. Объявивший о ее начале президент России Владимир Путин говорил, что главной целью является демилитаризация и денацификация территории, а также спасение мирных жителей Донбасса от киевской агрессии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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