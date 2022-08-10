Собчак рассказала, как Путин рисковал карьерой ради ее отца

Владимир Путин помог Анатолию Собчаку в трудный момент, вспоминает Ксения Собчак Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак очень уважал Владимира Путина, а Путин, в свою очередь, спасал его. В частности, вывез за границу, рискуя карьерой, когда Собчака пытались «затравить». Об этом рассказала дочь политика, журналист и телеведущая Ксения Собчак.

«Могу единственное сказать, что Путина папа очень уважал, ценил, всегда к нему прислушивался. То есть, Владимир Владимирович часто приезжал, они куда-то все время уединялись, что-то обсуждали и точно Владимир Владимирович входил в круг очень доверенных людей папиных» — сказала дочка Собчака в интервью «Комсомольской правде».

Несмотря на проигранные выборы в Санкт-Петербурге, Анатолий Собчак представлял большую силу, поэтому, как утверждает телеведущая, Собчака «мочила» группа начальника охраны президента РФ Бориса Ельцина Александра Коржакова. В команде президента старались зацепиться за незаконно переданную его племяннице квартиру. «Это использовали, чтоб затравить Собчака. Хотя Собчак с этим не был связан, он не подписывал никаких документов. Как раз в этот момент Владимир Путин помог вывезти Собчака за границу, рискуя своей карьерой», — подытожила Ксения Собчак.

10 августа исполняется 85 лет со дня рождения Анатолия Собчака. Он был первым мэром Санкт-Петербурга. Собчак также рассказала, что в ее детстве президент России Владимир Путин был для нее «дядей, который крадет отца». Президент РФ, в свою очередь, называл Анатолия Собчака своим учителем и другом.