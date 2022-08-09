Полпреду Якушеву покажут уникальное изобретение инженера из ХМАО

Полпред Владимир Якушев прилетит на закрытие форума «УТРО» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полпреду президента в Уральском федеральном округе Владимиру Якушеву и трем уральским губернаторам, которые приедут на форум «Утро» в Ханты-Мансийск, покажут уникальную динамо-машину. Местный инженер создал ее из старого советского велосипеда. Об этом URA.RU рассказал сам автор конструкции Валерий Шулаев.

«Устройство будут смотреть первые лица вместе с полпредом Владимиром Якушевым. Это велосипед, который благодаря генератору, вырабатывает электричество, дает подсветку и заряжает телефон. Ну и это образец апсайклинга — это когда вещам дают вторую жизнь. Берем не функциональные вещи и делаем из них полнофункциональное устройство. Это старый советский велосипед и запчасти от нового электросамоката. Путем внутренних манипуляций и хитрых схем все это завязывается в одну цельную систему, генерирующую электричество», — рассказал корреспонденту агентства Шулаев.

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев должен посетить сегодня закрытие главной молодежной тусовки Урала — форума «УТРО», который проходит в Ханты-Мансийске. Ожидается, что в регион также прибудут губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Советский велосипед объединили с электросамокатом Антон Артемьев

Ранее URA.RU сообщало, что на главной молодежной тусовке УрФО в Ханты-Мансийске уже побывал заместитель полпреда президента Борис Кириллов, которому спела песню курганская делегация. А губернатора ХМАО Наталью Комарову и ее челябинского коллегу Алексея Текслера угостили ароматным чаем.