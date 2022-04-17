Свердловские хирурги нашли чем заменить импортные уколы красоты

18 апреля 2022 в 12:00 Размер текста - 17 +

Пластические хирурги считают, что достойно могут заменить импортные косметологические препараты Фото: Марина Молдавская © URA.RU В свердловских клиниках пластической хирургии заменяют ботокс и иные импортные филлеры российскими аналогами. Среди основных назвали миотокс и новокутан, рассказала URA.RU заместитель директора по маркетингу Центра косметологии и пластической хирургии имени Нудельмана Марина Шапоренко. «Мы хорошо изучили и стали с успехом использовать качественные отечественные новинки — например, миотокс (аналог ботокса), а также новокутан. Надеемся, что и другие ниши в этой сфере займут разработки отечественных производителей», — рассказала Шапоренко. Она также считает, что санкции — отличный стимул для российских производителей выпускать достойную для замены импортных аналогов продукцию. Западные санкции, вследствие которых российский рынок начали покидать зарубежные производители (например, ботокс и ювидерм, уточняет Шапоренко), ввели в ответ на спецоперацию РФ на территории Украины. Как одно из последствий этой спецоперации — русофобия, проявляемая со стороны украинцев и жителей европейских стран. Так, например, из-за русофобии пострадали свердловские бьюти-мастера — украинские производители расходных материалов перестали отгружать оплаченный россиянами товар, раздавая его бесплатно мастерам из Украины. Российские власти считают такие меры агрессии попыткой «отменить Россию». «На западе процветает так называемая „культура отмены“, остракизм и замалчивание фактов, которые не укладываются в их шаблоны», — заявил российский президент Владимир Путин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

В свердловских клиниках пластической хирургии заменяют ботокс и иные импортные филлеры российскими аналогами. Среди основных назвали миотокс и новокутан, рассказала URA.RU заместитель директора по маркетингу Центра косметологии и пластической хирургии имени Нудельмана Марина Шапоренко. «Мы хорошо изучили и стали с успехом использовать качественные отечественные новинки — например, миотокс (аналог ботокса), а также новокутан. Надеемся, что и другие ниши в этой сфере займут разработки отечественных производителей», — рассказала Шапоренко. Она также считает, что санкции — отличный стимул для российских производителей выпускать достойную для замены импортных аналогов продукцию. Западные санкции, вследствие которых российский рынок начали покидать зарубежные производители (например, ботокс и ювидерм, уточняет Шапоренко), ввели в ответ на спецоперацию РФ на территории Украины. Как одно из последствий этой спецоперации — русофобия, проявляемая со стороны украинцев и жителей европейских стран. Так, например, из-за русофобии пострадали свердловские бьюти-мастера — украинские производители расходных материалов перестали отгружать оплаченный россиянами товар, раздавая его бесплатно мастерам из Украины. Российские власти считают такие меры агрессии попыткой «отменить Россию». «На западе процветает так называемая „культура отмены“, остракизм и замалчивание фактов, которые не укладываются в их шаблоны», — заявил российский президент Владимир Путин.