На выборах в Березниках кандидаты завалили друг друга жалобами

Больше всего жалуются кандидаты от эсеров и от ЛДПР Фото: Илья Московец © URA.RU

Среди всех 12 предвыборных кампаний в Пермском крае самая напряженная, судя по числу жалоб, проходит на довыборах в Березниках. Кандидаты и связанные с ними лица активно жалуются друг на друга в ТИК и в суд. Информация об этом размещена на едином портале избирательных комиссий.

Кандидат от ЛДПР, замглавврача больницы им. Вагнера Дмитрий Загорак нашел незаконную агитацию своего конкурента из «Справедливой России» Дмитрия Горяева. В сообществе «Типичный Железнодорожный» в соцсети «ВКонтакте» появился пост, где отмечаются заслуги Горяева и для баланса перечисляются фамилии всех кандидатов. Однако ТИК нашел признаки агитации — один кандидат расписывается более красочно, чем все остальные. И предписал удалить пост.

Горяев потребовал у ТИК признать незаконной агитацией статью «Кандидата в депутаты в гордуму Березников могут снять с выборов за связь с экстремистами», размещенную в издании «Хронос Медиа» (считалось близким к миллиардеру Александру Репину). Он требовал от комиссии, чтобы она обратилась в правоохранительные органы и пресекла распространение материала. И настаивал, что его авторов надо привлечь к ответственности. Комиссия ему отказала, признав материал информационным.

Спустя день в комиссию обратился житель п. Железнодорожный в Березниках Ю.А. Алпатов. Он пожаловался, что на остановке и столбах электропередач вдоль улиц была развешена агитация Загорака. Листовки были выпущены без нарушений, а вот места их размещения кандидат не согласовал с собственниками объектов. ТИК это подтвердил, отметил, что за это положена административная ответственность, и направил материалы в полицию.

Ранее Дмитрий Загорак пытался снять Дмитрия Горяева с выборов в суде. Решение ТИК о регистрации Горяева он посчитал незаконным, поскольку он якобы был связан с экстремистскими организациями. Но суд отказал истцу.

Помимо Горяева и Загорака в выборах принимают участие замначальника березниковского управления образования Алексей Ельцов (самовыдвижение), инженер-электрик «Корпорации ВСМПО „Ависма“» Павел Кулаев (КПРФ), начальник цеха «Березниковского содового завода» Максим Субботин («Единая Россия»).

В Пермском крае в сентябре будут выбирать 104 депутата. Это выборы новых составов дум Лысьвы, Губахи, Пермского района, Кудымкара, а также довыборы депутатов Березниковской, Добрянской, Красновишерской, Кизеловской, Краснокамской, Чернушинской, Чусовской, Косинской дум. Кампании проходят в штатном режиме и жалоб в ТИКи не поступало.