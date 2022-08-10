В Кургане обсуждают кандидата на место соратника замгубернатора

В курганском правительстве обсуждают претендента на важный пост Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В правительстве Курганской области обсуждают новое назначение. На должность управляющего делами, которая подчиняется аппарату губернатора (возглавляет заместитель главы региона Оксана Куташи), могут назначить Антона Науменко. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к региональным властям. Сейчас Науменко руководит управлением по обеспечению деятельности правительства.

«Науменко может стать управляющим делами в правительстве. Также ему могут расширить полномочия, и он будет контролировать работу муниципальных глав. По сути, будет правой рукой заместителя губернатора — руководителя аппарата главы региона Оксаны Куташи», — рассказал один из источников в политических кругах. Второй инсайдер из числа политиков добавил, что у Науменко хороший управленческий опыт. Возглавлял Дирекцию эксплуатации и содержания спортивных объектов, сейчас руководит структурой, подведомственной правительству. «Процедура согласования на пост управделами долгая. Если его назначат на эту должность, то с этими обязанностями Науменко справится», — указал источник.

Корреспонденту URA.RU не удалось оперативно получить комментарий у Науменко. Телефона чиновника в распоряжении редакции нет.

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать возможное кадровое назначение. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в правительстве Курганской области второй год вакантна должность управляющего делами. Евгений Семенов, который занимал этот пост ранее, уволился два года назад. Науменко стал руководителем управления по обеспечению деятельности правительства в августе 2020 года.