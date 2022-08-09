Минобороны РФ раскрыло потери в рядах наемников на Украине

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Сообщается, что 389 боевиков самостоятельно покинули территорию Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министерство обороны России доложило о сокращении численности наемников со стороны ВСУ. Общие потери составили около 335 человек. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем telegram-канале.

«За почти четыре недели — с 8 июля по 5 августа, — в результате наступательных действий российских Вооруженных Сил и подразделений народных милиций Донецкой и Луганской народных республик, число наемников на Украине уменьшилось с двух тысяч семисот сорока одного до двух тысяч ста девяноста двух человек», — рассказали в ведомстве.

В министерстве отметили, что, несмотря на прибытие еще 175 наемников, их потери не перекрывают прибывших. За этот период подтверждено уничтожение 335 иностранных боевиков. А также 389 боевиков самостоятельно покинули территорию Украины. Уничтожено 99 наемников из Польши, 36 наемников из Канады, 33 из Румынии, 21 из США.

Ранее телеканал NBC сообщал об упадке боевого у иностранных наемников, которые находятся на Украине, из-за успешных действий России. «Число людей, которые расстроены и имеют низкий моральный дух, увеличилось». Они сообщают, что американские наемники сравнивают бомбардировки России с адом, а огромные потери подрывают боевой дух.

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Министерство обороны России доложило о сокращении численности наемников со стороны ВСУ. Общие потери составили около 335 человек. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем telegram-канале. «За почти четыре недели — с 8 июля по 5 августа, — в результате наступательных действий российских Вооруженных Сил и подразделений народных милиций Донецкой и Луганской народных республик, число наемников на Украине уменьшилось с двух тысяч семисот сорока одного до двух тысяч ста девяноста двух человек», — рассказали в ведомстве. В министерстве отметили, что, несмотря на прибытие еще 175 наемников, их потери не перекрывают прибывших. За этот период подтверждено уничтожение 335 иностранных боевиков. А также 389 боевиков самостоятельно покинули территорию Украины. Уничтожено 99 наемников из Польши, 36 наемников из Канады, 33 из Румынии, 21 из США. Ранее телеканал NBC сообщал об упадке боевого у иностранных наемников, которые находятся на Украине, из-за успешных действий России. «Число людей, которые расстроены и имеют низкий моральный дух, увеличилось». Они сообщают, что американские наемники сравнивают бомбардировки России с адом, а огромные потери подрывают боевой дух.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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