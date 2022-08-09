Минобороны РФ раскрыло потери в рядах наемников на Украине

09 августа 2022 в 15:37 Размер текста - 17 +

Сообщается, что 389 боевиков самостоятельно покинули территорию Украины Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министерство обороны России доложило о сокращении численности наемников со стороны ВСУ. Общие потери составили около 335 человек. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем telegram-канале. «За почти четыре недели — с 8 июля по 5 августа, — в результате наступательных действий российских Вооруженных Сил и подразделений народных милиций Донецкой и Луганской народных республик, число наемников на Украине уменьшилось с двух тысяч семисот сорока одного до двух тысяч ста девяноста двух человек», — рассказали в ведомстве. В министерстве отметили, что, несмотря на прибытие еще 175 наемников, их потери не перекрывают прибывших. За этот период подтверждено уничтожение 335 иностранных боевиков. А также 389 боевиков самостоятельно покинули территорию Украины. Уничтожено 99 наемников из Польши, 36 наемников из Канады, 33 из Румынии, 21 из США. Ранее телеканал NBC сообщал об упадке боевого у иностранных наемников, которые находятся на Украине, из-за успешных действий России. «Число людей, которые расстроены и имеют низкий моральный дух, увеличилось». Они сообщают, что американские наемники сравнивают бомбардировки России с адом, а огромные потери подрывают боевой дух.

Министерство обороны России доложило о сокращении численности наемников со стороны ВСУ. Общие потери составили около 335 человек. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем telegram-канале. «За почти четыре недели — с 8 июля по 5 августа, — в результате наступательных действий российских Вооруженных Сил и подразделений народных милиций Донецкой и Луганской народных республик, число наемников на Украине уменьшилось с двух тысяч семисот сорока одного до двух тысяч ста девяноста двух человек», — рассказали в ведомстве. В министерстве отметили, что, несмотря на прибытие еще 175 наемников, их потери не перекрывают прибывших. За этот период подтверждено уничтожение 335 иностранных боевиков. А также 389 боевиков самостоятельно покинули территорию Украины. Уничтожено 99 наемников из Польши, 36 наемников из Канады, 33 из Румынии, 21 из США. Ранее телеканал NBC сообщал об упадке боевого у иностранных наемников, которые находятся на Украине, из-за успешных действий России. «Число людей, которые расстроены и имеют низкий моральный дух, увеличилось». Они сообщают, что американские наемники сравнивают бомбардировки России с адом, а огромные потери подрывают боевой дух.