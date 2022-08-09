В Челябинске открылась новая торговая сеть «Жизньмарт». Видео

10 августа 2022 в 15:31 Размер текста - 17 +

Чуть позже в Челябинске планируют открыть еще два филиала сети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске 10 августа открылся первый магазин торговой сети «Жизньмарт», зарегистрированной в Екатеринбурге. Об этом сообщил основатель сети Иван Зайченко в социальных сетях. «„Жизньмарт“ открылся в Челябинске. Поздравлю нас всех с открытием», — написал Зайченко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Магазин открылся по улице Сони Кривой, 83. Открытие сопровождалось аркой из воздушных шаров и шоу программой. Жители города смогут не только приобрести продукты в товарной точке, но и заказать их на дом. В июле были названы даты запуска магазинов сети в Челябинске. Местных поставщиков пригласили к сотрудничеству. Часть торговых полок выделят под реализацию садового урожая жителей.

В Челябинске 10 августа открылся первый магазин торговой сети «Жизньмарт», зарегистрированной в Екатеринбурге. Об этом сообщил основатель сети Иван Зайченко в социальных сетях. «„Жизньмарт“ открылся в Челябинске. Поздравлю нас всех с открытием», — написал Зайченко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Магазин открылся по улице Сони Кривой, 83. Открытие сопровождалось аркой из воздушных шаров и шоу программой. Жители города смогут не только приобрести продукты в товарной точке, но и заказать их на дом. В июле были названы даты запуска магазинов сети в Челябинске. Местных поставщиков пригласили к сотрудничеству. Часть торговых полок выделят под реализацию садового урожая жителей.