В Челябинске 10 августа открылся первый магазин торговой сети «Жизньмарт», зарегистрированной в Екатеринбурге. Об этом сообщил основатель сети Иван Зайченко в социальных сетях.
«„Жизньмарт“ открылся в Челябинске. Поздравлю нас всех с открытием», — написал Зайченко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Магазин открылся по улице Сони Кривой, 83. Открытие сопровождалось аркой из воздушных шаров и шоу программой. Жители города смогут не только приобрести продукты в товарной точке, но и заказать их на дом.
В июле были названы даты запуска магазинов сети в Челябинске. Местных поставщиков пригласили к сотрудничеству. Часть торговых полок выделят под реализацию садового урожая жителей.
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