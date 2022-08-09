09 августа 2022

В Челябинске открылась новая торговая сеть «Жизньмарт». Видео

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Открытие бойни скота в селе Частоозерье. Курган , красная лента, открытие
Чуть позже в Челябинске планируют открыть еще два филиала сети Фото:

В Челябинске 10 августа открылся первый магазин торговой сети «Жизньмарт», зарегистрированной в Екатеринбурге. Об этом сообщил основатель сети Иван Зайченко в социальных сетях.

«„Жизньмарт“ открылся в Челябинске. Поздравлю нас всех с открытием», — написал Зайченко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Магазин открылся по улице Сони Кривой, 83. Открытие сопровождалось аркой из воздушных шаров и шоу программой. Жители города смогут не только приобрести продукты в товарной точке, но и заказать их на дом.

В июле были названы даты запуска магазинов сети в Челябинске. Местных поставщиков пригласили к сотрудничеству. Часть торговых полок выделят под реализацию садового урожая жителей.

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В Челябинске 10 августа открылся первый магазин торговой сети «Жизньмарт», зарегистрированной в Екатеринбурге. Об этом сообщил основатель сети Иван Зайченко в социальных сетях. «„Жизньмарт“ открылся в Челябинске. Поздравлю нас всех с открытием», — написал Зайченко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Магазин открылся по улице Сони Кривой, 83. Открытие сопровождалось аркой из воздушных шаров и шоу программой. Жители города смогут не только приобрести продукты в товарной точке, но и заказать их на дом. В июле были названы даты запуска магазинов сети в Челябинске. Местных поставщиков пригласили к сотрудничеству. Часть торговых полок выделят под реализацию садового урожая жителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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