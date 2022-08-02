Курганский бизнесмен продает двухэтажную пекарню. Фото

03 августа 2022 в 08:41 Размер текста - 17 +

Общая площадь пекарни составляет 600 квадратных метров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Катайске Курганской области продается двухэтажная пекарня общей площадью 600 квадратных метров. Стоимость готового бизнеса составляет шесть миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avitо. «Продается хлебопекарня в городе Катайске. Есть все необходимое оборудование для производства хлебобулочных и кондитерских изделий. В пекарне два этажа, имеются спальные комнаты, туалет, душевая комната и станок для приготовления лаваша. Общая площадь пекарни: 600 квадратных метров», — говорится в объявлении. Также на территории пекарни сдается в аренду два больших гаража площадью 350 квадратных метров. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области продают кафе с колбасным цехом. Стоимость готового бизнеса составляет 10 миллионов рублей. Также сообщалось, что в центре Кургана продают дом с бассейном и квартиру с паркетом из трех видов дерева. В Катайске продают действующую пекарню за шесть миллионов рублей Фото: Avito Общая площадь пекарни — 600 квадратных метров Фото: Avito

В городе Катайске Курганской области продается двухэтажная пекарня общей площадью 600 квадратных метров. Стоимость готового бизнеса составляет шесть миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avitо. «Продается хлебопекарня в городе Катайске. Есть все необходимое оборудование для производства хлебобулочных и кондитерских изделий. В пекарне два этажа, имеются спальные комнаты, туалет, душевая комната и станок для приготовления лаваша. Общая площадь пекарни: 600 квадратных метров», — говорится в объявлении. Также на территории пекарни сдается в аренду два больших гаража площадью 350 квадратных метров. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области продают кафе с колбасным цехом. Стоимость готового бизнеса составляет 10 миллионов рублей. Также сообщалось, что в центре Кургана продают дом с бассейном и квартиру с паркетом из трех видов дерева.