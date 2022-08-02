02 августа 2022

Курганский бизнесмен продает двухэтажную пекарню. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Общая площадь пекарни составляет 600 квадратных метров Фото:

В городе Катайске Курганской области продается двухэтажная пекарня общей площадью 600 квадратных метров. Стоимость готового бизнеса составляет шесть миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avitо.

«Продается хлебопекарня в городе Катайске. Есть все необходимое оборудование для производства хлебобулочных и кондитерских изделий. В пекарне два этажа, имеются спальные комнаты, туалет, душевая комната и станок для приготовления лаваша. Общая площадь пекарни: 600 квадратных метров», — говорится в объявлении. Также на территории пекарни сдается в аренду два больших гаража площадью 350 квадратных метров.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области продают кафе с колбасным цехом. Стоимость готового бизнеса составляет 10 миллионов рублей. Также сообщалось, что в центре Кургана продают дом с бассейном и квартиру с паркетом из трех видов дерева.

В Катайске продают действующую пекарню за шесть миллионов рублей
Фото:
Общая площадь пекарни — 600 квадратных метров
Фото:
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В городе Катайске Курганской области продается двухэтажная пекарня общей площадью 600 квадратных метров. Стоимость готового бизнеса составляет шесть миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avitо. «Продается хлебопекарня в городе Катайске. Есть все необходимое оборудование для производства хлебобулочных и кондитерских изделий. В пекарне два этажа, имеются спальные комнаты, туалет, душевая комната и станок для приготовления лаваша. Общая площадь пекарни: 600 квадратных метров», — говорится в объявлении. Также на территории пекарни сдается в аренду два больших гаража площадью 350 квадратных метров. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области продают кафе с колбасным цехом. Стоимость готового бизнеса составляет 10 миллионов рублей. Также сообщалось, что в центре Кургана продают дом с бассейном и квартиру с паркетом из трех видов дерева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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