На Тайване признали визит Пелоси первым шагом США к войне

Соединенные штаты готовятся к «локальной войне» с Китаем, заявила экс-депутат партии Гоминьдан Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань — первый этап США в осуществлении плана по развязыванию войны с Китаем. Об этом заявила бывший член партии Тайваня Гоминьдан Джоанна Лэй (Лэй Цянь).

«Совершенно точно существует некий продуманный сценарий, и Нэнси Пелоси — лишь один акт из этого сценария. Отрицание и перекладывание вины на кого-то одного — это дешевые уловки политиков, которые хотят избежать ответственности, если что-то пойдет не так. Они планируют войну», — сказала Лэй в интервью телеканалу CGTN.

По мнению экс-депутата, развязывающиеся в мировом сообществе дискуссии по поводу возвращения Тайваня в состав КНР подтверждают наличие в мире большого числа лидеров, планирующих «военные игры». «США бы хотели провести „небольшую локальную войну“, чтобы разрушить статус-кво, обрести контроль над ситуацией, сдержать экономический и региональный подъем Китая. У этого сценария очень много актов, и Пелоси — лишь начало одного из них», — объяснила Лэй.

Она также отметила, что Тайвань был в шаге от катастрофы после того, как Америка вынесла на рассмотрение «Акт о политике Тайваня от 2022». «Этот Акт изменит основы китайско-американских отношений. Он изменит политику „одного Китая“ с позиции Соединенных Штатов. Если этот закон будет принят, то Тайвань точно станет элементом „королевского гамбита“ в игре США против КНР… Но мы этого избежали, потому что они приостановили обсуждение этого законопроекта», — заключила экс-депутат.

Ранее власти Китая выразили протест из-за визита Пелоси на Тайвань, так как считают остров своей исторической территорией. На фоне этих событий Китай начал военные учения по блокаде Тайваня. По мнению руководства острова, таким образом КНР готовится к вторжению.