Любивший роскошь военный из Миасса попытался выйти из колонии

В освобождении осужденному за взятки военному отказали суды двух инстанций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-офицер минобороны России Вадим Устинов, курировавший деятельность по выпуску военной продукции заводами Миасса (Челябинская область) и осужденный за взятки на сумму 27 млн рублей, попытался заменить срок в колонии принудительными работами. Однако суды бывшему военному, который изначально привлек внимание силовиков любовью к дорогой недвижимости, в этом отказали. Информацию об этом URA.RU подтвердили в Челябинском облсуде.

«Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке жалобу адвоката осужденного Вадима Устинова, оставил без изменения постановление Копейского городского суда от 15 апреля 2022 года. Решением суда Устинову было отказано в замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания, а именно принудительными работами», — рассказала официальный представитель облсуда Наталья Бушуева.

Представитель военприемки минобороны Вадим Устинов был задержан сотрудниками ФСБ в марте 2019 года. Он курировал деятельность Государственного ракетного центра (ГРЦ) им. Макеева и еще десяти предприятий в Миассе, работавших на оборону.

Поводом для внимания силовиков к Устинову стало дорогое недвижимое имущество у него и у его родственников. За офицером установили наблюдение, и затем при получении взятки в 750 тыс. рублей он был задержан сотрудниками ФСБ. Всего за приемку изделий на заводах Миасса в рамках гособоронзаказа он получил взятки на сумму 27 млн рублей.

Приговором Магнитогорского гарнизонного военного суда от 7 октября 2019 года офицер был приговорен к 5 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу 28,8 млн рублей. Тогда же суд обратил в доход государства три объекта недвижимости осужденного стоимостью 21,7 млн рублей.