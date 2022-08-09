Своим мнением полпред Владимир Якушев поделился на форуме «УТРО» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По мнению полномочного представителя президента России в УрФО Владимира Якушева, Кургану повезло, что в нем нет «сумасшедшей точечной застройки», так как это помогло сохранить его туристический потенциал. Об этом он заявил 10 августа на форуме «УТРО», который проходит в Ханты-Мансийске, передает корреспондент URA.RU.

«Курган хорошеет год от года. <…> Я сейчас именно про город Курган говорю, как про старый купеческий город, сохранивший свою изюминку. И в свою очередь, может быть, что в тот момент в Кургане не было огромных денег, Кургану повезло. Сохранило колорит, не появилось этой сумасшедшей точечной застройки, которая его испортила», — заявил Якушев.

По его мнению, в Кургане будет запрос на купеческую атмосферу города, что привлечет туристов. Он считает, что в УрФО есть огромный потенциал для развития туризма.

Якушев прилетел на закрытие форума «УТРО». Там также присутствуют губернаторы регионов Урала. Ранее губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова и глава Челябинской области Алексей Текслер попробовали чай курганской делегации на форуме.