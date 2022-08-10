10 августа 2022

Диетологи заявили об опасности горьких дынь

© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Красноармейская «Квартал миллионеров». Екатеринбург, гастроном, арбузы, дыни, магазин
Употребление горчащих дынь чревато отравлением, считает Ирина Писарева Фото:

Горчащая на вкус дыня может вызвать отравление или привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Об этом в беседе с URA.RU отметили диетолог, нутрициолог Ирина Писарева и диетолог, эндокринолог Антон Поляков.

«Вкус дыни может быть горький, но это значит, что-либо не соблюдались условия выращивания, либо были добавлены какие-то химические соединения. Например, было превышено содержание нитратов. Есть такую дыню нежелательно, так как это может вызвать и отравление, и создать различные проблемы с ЖКТ. Также могут появиться аллергические реакции на такие химические соединения. При этом есть специфический горький сорт дыни, индийский, похожий на тыкву, но это растение используется в качестве специй», — объяснила Ирина Писарева.

По словам Антона Полякова, также нитраты из дыни могут в организме человека превращаться в более токсичные соединения. «Если горчит обычная дыня, значит, скорее всего, она напичкана химикатами. Ничем хорошим для человека эта тема не закончится. Чрезмерное использование химикатов может само по себе отравлять организм, а также, если микрофлора кишечника патогенная (микробы могут вызывать заболевания, — прим. URA.RU),то она может превращать те же самые нитраты в более токсические вещества. Метаболизировать их вплоть до канцерогенных компонентов», — подчеркнул он.

Ранее врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что нитраты в арбузе могут быть полезны. Они преобразуются в организме в монооксид азота, а это соединение способствует расширению сосудов, снижению артериального давления.

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Горчащая на вкус дыня может вызвать отравление или привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Об этом в беседе с URA.RU отметили диетолог, нутрициолог Ирина Писарева и диетолог, эндокринолог Антон Поляков. «Вкус дыни может быть горький, но это значит, что-либо не соблюдались условия выращивания, либо были добавлены какие-то химические соединения. Например, было превышено содержание нитратов. Есть такую дыню нежелательно, так как это может вызвать и отравление, и создать различные проблемы с ЖКТ. Также могут появиться аллергические реакции на такие химические соединения. При этом есть специфический горький сорт дыни, индийский, похожий на тыкву, но это растение используется в качестве специй», — объяснила Ирина Писарева. По словам Антона Полякова, также нитраты из дыни могут в организме человека превращаться в более токсичные соединения. «Если горчит обычная дыня, значит, скорее всего, она напичкана химикатами. Ничем хорошим для человека эта тема не закончится. Чрезмерное использование химикатов может само по себе отравлять организм, а также, если микрофлора кишечника патогенная (микробы могут вызывать заболевания, — прим. URA.RU),то она может превращать те же самые нитраты в более токсические вещества. Метаболизировать их вплоть до канцерогенных компонентов», — подчеркнул он. Ранее врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что нитраты в арбузе могут быть полезны. Они преобразуются в организме в монооксид азота, а это соединение способствует расширению сосудов, снижению артериального давления.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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