Адвокат: свердловчанка, продавшая ребенка, может избежать тюрьмы

Женщина хотела продать сына, чтобы расплатиться с долгами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительнице Екатеринбурга, которая пыталась продать своего 7-летнего сына от первого брака за 300 тысяч рублей, может грозить до семи лет тюремного заключения. Но горожанка может избежать тюрьмы, если обнаружатся смягчающие обстоятельства. Кроме всего, женщину могут лишить родительских прав на всех детей. Об этом URA.RU рассказал адвокат, правозащитник, президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий.

«Женщине грозит до семи лет лишения свободы. Однако избежать тюрьмы она может, если докажет в суде, что совершила преступление из-за сложных жизненных обстоятельств. Кроме всего, после выяснения всех причин произошедшего жительницу Екатеринбурга могут лишить прав на всех ее детей», — говорит Новицкий.

По словам адвоката, избежать реальный срок возможно только при условии смягчающих обстоятельств. «Женщина может избежать реального заключения, если суд примет какие-то доводы в качестве смягчающих обстоятельств. Например, если она совершила преступление в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств. Или же она совершила преступное злодеяние в результате физического или психического принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости. Но это все должно быть доказано в суде. В противном случае детей отправят в детдом, а ее — в тюрьму», — резюмировал он.

Ранее агентство писало, что екатеринбурженка пыталась продать своего 7-летнего сына от первого брака за 300 тысяч рублей. Как сообщила сама екатеринбурженка, продать ребенка она решила из-за долгов и ссор с новым мужем. Волонтеры организации «Альтернатива» рассказали, что сделка прошла в торговом центре. Позже на женщину завели уголовное дело.