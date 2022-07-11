В ХМАО на больницу-долгострой выделили еще полмиллиарда рублей

12 июля 2022 в 18:39 Размер текста - 17 +

Деньги выделили из-за удорожания строительных материалов Фото: Екатерина Абдулова © URA.RU В ХМАО на завершение строительных работ в главном долгострое Югры — окружной больнице Нижневартовска — выделили еще 443 миллиона рублей. Деньги выделены в связи с удорожанием стройматериалов. Об этом URA.RU сообщил директор управления капитального строительства Нижневартовска Михаил Ламбин. «Стоимость контракта увеличена из-за удорожания материалов. Заявление об этом в государственную экспертизу подавал заказчик (Управление капстроительства Тюменской области). Экспертиза увеличение сметной стоимости контракта одобрила, так как это предусматривают условия договора», — рассказал Ламбин. Повлияет ли удорожание на сроках реализации объекта, собеседник агентства не уточнил. При этом отметил, что со своей стороны они делают все возможное, чтобы больница как можно быстрее открылась. Ранее URA.RU сообщало, что глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин пообещал проверить, почему так долго и дорого строится объект в Нижневартовске. Ревизию он пообещал после того, как на сроки строительства больницы пожаловался один из депутатов Госдумы.

В ХМАО на завершение строительных работ в главном долгострое Югры — окружной больнице Нижневартовска — выделили еще 443 миллиона рублей. Деньги выделены в связи с удорожанием стройматериалов. Об этом URA.RU сообщил директор управления капитального строительства Нижневартовска Михаил Ламбин. «Стоимость контракта увеличена из-за удорожания материалов. Заявление об этом в государственную экспертизу подавал заказчик (Управление капстроительства Тюменской области). Экспертиза увеличение сметной стоимости контракта одобрила, так как это предусматривают условия договора», — рассказал Ламбин. Повлияет ли удорожание на сроках реализации объекта, собеседник агентства не уточнил. При этом отметил, что со своей стороны они делают все возможное, чтобы больница как можно быстрее открылась. Ранее URA.RU сообщало, что глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин пообещал проверить, почему так долго и дорого строится объект в Нижневартовске. Ревизию он пообещал после того, как на сроки строительства больницы пожаловался один из депутатов Госдумы.