Украина нашла страну-переговорщика для России

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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг, швейцария, флаг швейцарии
В МИД Швейцарии заявили о готовности страны способствовать восстановлению дипломатических связей РФ и Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Швейцария готова представлять дипломатические интересы Украины в России, взяв на себя «мандат покровительствующей державы» с согласия Москвы. Об этом заявил официальный представитель МИД Швейцарии Пьер Ален Эльчингер.

«Украина хотела, чтобы Швейцария взяла на себя мандат покровительствующей державы в России. Соответствующие переговоры завершены», — сказал Эльчингер в интервью ТАСС. Он отметил, что для осуществления этой процедуры Россия должна дать свое согласие.

Представитель МИД также отметил, что Швейцария ранее активно предлагала «свои добрые услуги обеим сторонам». В том числе, страна собиралась стать «принимающей стороной для переговоров и встреч», а также предоставить экспертный вклад в «возможные переговоры».

В случае принятия «мандата покровительствующей державы» Швейцария сможет представлять дипломатические интересы Украины в России. Сейчас страны не поддерживают никаких дипломатических связей.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации Украины. С этого момента обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Президент РФ Владимир Путин, как и глава МИД РФ Сергей Лавров отмечали, что переговорный процесс был прерван из-за нежелания Киева искать мирные пути решения конфликта.

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Швейцария готова представлять дипломатические интересы Украины в России, взяв на себя «мандат покровительствующей державы» с согласия Москвы. Об этом заявил официальный представитель МИД Швейцарии Пьер Ален Эльчингер. «Украина хотела, чтобы Швейцария взяла на себя мандат покровительствующей державы в России. Соответствующие переговоры завершены», — сказал Эльчингер в интервью ТАСС. Он отметил, что для осуществления этой процедуры Россия должна дать свое согласие. Представитель МИД также отметил, что Швейцария ранее активно предлагала «свои добрые услуги обеим сторонам». В том числе, страна собиралась стать «принимающей стороной для переговоров и встреч», а также предоставить экспертный вклад в «возможные переговоры». В случае принятия «мандата покровительствующей державы» Швейцария сможет представлять дипломатические интересы Украины в России. Сейчас страны не поддерживают никаких дипломатических связей. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации Украины. С этого момента обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Президент РФ Владимир Путин, как и глава МИД РФ Сергей Лавров отмечали, что переговорный процесс был прерван из-за нежелания Киева искать мирные пути решения конфликта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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