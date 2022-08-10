Украина нашла страну-переговорщика для России

10 августа 2022 в 21:06 Размер текста - 17 +

В МИД Швейцарии заявили о готовности страны способствовать восстановлению дипломатических связей РФ и Украины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Швейцария готова представлять дипломатические интересы Украины в России, взяв на себя «мандат покровительствующей державы» с согласия Москвы. Об этом заявил официальный представитель МИД Швейцарии Пьер Ален Эльчингер. «Украина хотела, чтобы Швейцария взяла на себя мандат покровительствующей державы в России. Соответствующие переговоры завершены», — сказал Эльчингер в интервью ТАСС. Он отметил, что для осуществления этой процедуры Россия должна дать свое согласие. Представитель МИД также отметил, что Швейцария ранее активно предлагала «свои добрые услуги обеим сторонам». В том числе, страна собиралась стать «принимающей стороной для переговоров и встреч», а также предоставить экспертный вклад в «возможные переговоры». В случае принятия «мандата покровительствующей державы» Швейцария сможет представлять дипломатические интересы Украины в России. Сейчас страны не поддерживают никаких дипломатических связей. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации Украины. С этого момента обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Президент РФ Владимир Путин, как и глава МИД РФ Сергей Лавров отмечали, что переговорный процесс был прерван из-за нежелания Киева искать мирные пути решения конфликта.

Швейцария готова представлять дипломатические интересы Украины в России, взяв на себя «мандат покровительствующей державы» с согласия Москвы. Об этом заявил официальный представитель МИД Швейцарии Пьер Ален Эльчингер. «Украина хотела, чтобы Швейцария взяла на себя мандат покровительствующей державы в России. Соответствующие переговоры завершены», — сказал Эльчингер в интервью ТАСС. Он отметил, что для осуществления этой процедуры Россия должна дать свое согласие. Представитель МИД также отметил, что Швейцария ранее активно предлагала «свои добрые услуги обеим сторонам». В том числе, страна собиралась стать «принимающей стороной для переговоров и встреч», а также предоставить экспертный вклад в «возможные переговоры». В случае принятия «мандата покровительствующей державы» Швейцария сможет представлять дипломатические интересы Украины в России. Сейчас страны не поддерживают никаких дипломатических связей. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации Украины. С этого момента обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Президент РФ Владимир Путин, как и глава МИД РФ Сергей Лавров отмечали, что переговорный процесс был прерван из-за нежелания Киева искать мирные пути решения конфликта.