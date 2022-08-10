Мэр Екатеринбурга прервал отпуска свердловских депутатов

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Орлов у дома Севастьянова и на Плотинке. Екатеринбург, орлов алексей, бубнов алексей, плотинка
На установочный разговор к Алексею Орлову пришли не все Фото:
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Вслед за городскими депутатами без летних отпусков остались некоторые областные. По данным URA.RU, мэр Алексей Орлов 10 августа собрал в своем кабинете одномандатников, которые в 2021 году избирались в заксобрание по екатеринбургским округам (при поддержке мэрии), чтобы те помогли ему в агитации за губернатора Евгения Куйвашева перед сентябрьскими выборами.

«Это была уже вторая подобная встреча. Установки простые: по возможности подключить своих агитаторов, актуализировать базы сторонников [„Единой России“], ну и самим тоже пообщаться с местными жителями», — поделился источник.

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Такой же разговор Орлов неделю назад проводил и c депутатами гордумы. И тогда от него якобы прозвучала установка: каждый депутат в день выборов должен привести на участки минимум по 500 человек, которые проголосовали бы за действующего губернатора. «Сегодня ничего подобного не обсуждалось. И так ведь понятно, что, если городской депутат приводит 500 [сторонников], то областной — не меньше», — рассказал другой источник.

Ранее URA.RU писало, что сейчас Орлов со своей командой работает и в другом направлении. Поскольку областной предвыборный штаб отказал градоначальнику в финансовой поддержке, администрация ведет собственный краудфандинг.

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Вслед за городскими депутатами без летних отпусков остались некоторые областные. По данным URA.RU, мэр Алексей Орлов 10 августа собрал в своем кабинете одномандатников, которые в 2021 году избирались в заксобрание по екатеринбургским округам (при поддержке мэрии), чтобы те помогли ему в агитации за губернатора Евгения Куйвашева перед сентябрьскими выборами. «Это была уже вторая подобная встреча. Установки простые: по возможности подключить своих агитаторов, актуализировать базы сторонников [„Единой России“], ну и самим тоже пообщаться с местными жителями», — поделился источник. Такой же разговор Орлов неделю назад проводил и c депутатами гордумы. И тогда от него якобы прозвучала установка: каждый депутат в день выборов должен привести на участки минимум по 500 человек, которые проголосовали бы за действующего губернатора. «Сегодня ничего подобного не обсуждалось. И так ведь понятно, что, если городской депутат приводит 500 [сторонников], то областной — не меньше», — рассказал другой источник. Ранее URA.RU писало, что сейчас Орлов со своей командой работает и в другом направлении. Поскольку областной предвыборный штаб отказал градоначальнику в финансовой поддержке, администрация ведет собственный краудфандинг.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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