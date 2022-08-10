Мэр Екатеринбурга прервал отпуска свердловских депутатов

10 августа 2022 в 21:54 Размер текста - 17 +

На установочный разговор к Алексею Орлову пришли не все Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Вслед за городскими депутатами без летних отпусков остались некоторые областные. По данным URA.RU, мэр Алексей Орлов 10 августа собрал в своем кабинете одномандатников, которые в 2021 году избирались в заксобрание по екатеринбургским округам (при поддержке мэрии), чтобы те помогли ему в агитации за губернатора Евгения Куйвашева перед сентябрьскими выборами. «Это была уже вторая подобная встреча. Установки простые: по возможности подключить своих агитаторов, актуализировать базы сторонников [„Единой России“], ну и самим тоже пообщаться с местными жителями», — поделился источник. Новость по теме Мэру Екатеринбурга отказали в деньгах на переизбрание Куйвашева Такой же разговор Орлов неделю назад проводил и c депутатами гордумы. И тогда от него якобы прозвучала установка: каждый депутат в день выборов должен привести на участки минимум по 500 человек, которые проголосовали бы за действующего губернатора. «Сегодня ничего подобного не обсуждалось. И так ведь понятно, что, если городской депутат приводит 500 [сторонников], то областной — не меньше», — рассказал другой источник. Ранее URA.RU писало, что сейчас Орлов со своей командой работает и в другом направлении. Поскольку областной предвыборный штаб отказал градоначальнику в финансовой поддержке, администрация ведет собственный краудфандинг.

Вслед за городскими депутатами без летних отпусков остались некоторые областные. По данным URA.RU, мэр Алексей Орлов 10 августа собрал в своем кабинете одномандатников, которые в 2021 году избирались в заксобрание по екатеринбургским округам (при поддержке мэрии), чтобы те помогли ему в агитации за губернатора Евгения Куйвашева перед сентябрьскими выборами. «Это была уже вторая подобная встреча. Установки простые: по возможности подключить своих агитаторов, актуализировать базы сторонников [„Единой России“], ну и самим тоже пообщаться с местными жителями», — поделился источник. Такой же разговор Орлов неделю назад проводил и c депутатами гордумы. И тогда от него якобы прозвучала установка: каждый депутат в день выборов должен привести на участки минимум по 500 человек, которые проголосовали бы за действующего губернатора. «Сегодня ничего подобного не обсуждалось. И так ведь понятно, что, если городской депутат приводит 500 [сторонников], то областной — не меньше», — рассказал другой источник. Ранее URA.RU писало, что сейчас Орлов со своей командой работает и в другом направлении. Поскольку областной предвыборный штаб отказал градоначальнику в финансовой поддержке, администрация ведет собственный краудфандинг.