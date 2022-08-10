ВКС России сбили три самолета ВСУ в Николаевской области, сообщили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Министры иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) потребовали от России вернуть Украине полный контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Российские военные сбили три украинских самолета над территорией Николаевской области и уничтожили девять беспилотников ВСУ. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 10 августа.
- Главы МИД стран «Большой семерки» потребовали от России немедленно вернуть Запорожскую атомную электростанцию под контроль Украины. Об этом сообщает агентство Reuturs.
- Истребительная авиация ВКС сбила три самолета воздушных сил Украины над территорией Николаевской области. Помимо этого, с помощью средств противовоздушной обороны российскими военными было уничтожено девять украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
- Военно-космические силы России уничтожили до 100 украинских националистов в районе населенного пункта Андреевка Харьковской области. Кроме того, российским военным удалось ликвидировать более 20 единиц военной техники.
- Союзные силы РФ и ДНР ведут сильный бой с ВСУ в районе поселка Зайцево. По словам мэра Горловки Ивана Приходько, враг хаотично обстреливает город, пытаясь отвлечь артиллерию.
- Военный эксперт Владислав Шурыгин объяснил причины сокращения количества наемников в рядах ВСУ. По его словам, иностранные наемники теряют мотивацию сражаться за Украину, когда понимают, что их убьют, после чего стараются покинуть зону боевых действий.
- Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предложил украинским военным сдаться и вернуться к своим семьям, чтобы сохранить собственные жизни. По его словам, бойцы ВСУ должны взять ситуацию в свои руки и «прогнать прочь бандеровцев и президента».
- Военные формирования Украины минируют Донецк и Макеевку минами «Лепесток». По информации официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, на вооружении украинских военных находятся еще около 90 ракет «Ураган», оборудованных запрещенными снарядами. Подорвавшийся на этом снаряде сапер Андрей Чумаков рассказал корреспонденту URA.RU, что ранения от «Лепестков» могут получить как военные, так и мирные жители городов.
- Военнослужащие второго армейского корпуса ЛНР взяли под контроль завод КНАУФ в Соледаре. Далее союзные войска будут двигаться на Север, где расположены соляные шахты, передает Пятый канал.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине 24 февраля 2022 года. По его словам, основными целями операции является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификация и демилитаризация Украины.
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