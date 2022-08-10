Страны G7 потребовали у России вернуть ЗАЭС под контроль Украины

10 августа 2022 в 16:15 Размер текста - 17 +

Стран G7 также потребовали от России вывода войска за пределы границ Украины Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Министры иностранных дел стран Большой семерки (G7) потребовали от России немедленно вернуть Украине полный контроль над Запорожской атомной электростанцией. Об этом сообщает Reuturs. «Мы требуем, чтобы Россия немедленно вернула своему законному суверенному владельцу, Украине, полный контроль над Запорожской атомной электростанцией. А также над всеми ядерными объектами в пределах международно признанных границ Украины для обеспечения их безопасной и надежной работы», — приводит заявление министров Reuturs. Они также потребовали от России вывода войска за пределы границ Украины. Ранее ВСУ начали обстреливать Запорожскую АЭС, которая находится под контролем российской стороны, в августе этого года. На объекте расположено большое хранилище ядерного топлива. Генсек ООН Антониу Гутерреш сравнил атаки на АЭС с самоубийством. В МИД РФ подчеркнули, что катастрофа на ЗАЭС затронет и страны Запада. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главная цель — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение мирных жителей Донбасса от обстрела ВСУ и нацбатов, которые продолжались с 2014 года.

Министры иностранных дел стран Большой семерки (G7) потребовали от России немедленно вернуть Украине полный контроль над Запорожской атомной электростанцией. Об этом сообщает Reuturs. «Мы требуем, чтобы Россия немедленно вернула своему законному суверенному владельцу, Украине, полный контроль над Запорожской атомной электростанцией. А также над всеми ядерными объектами в пределах международно признанных границ Украины для обеспечения их безопасной и надежной работы», — приводит заявление министров Reuturs. Они также потребовали от России вывода войска за пределы границ Украины. Ранее ВСУ начали обстреливать Запорожскую АЭС, которая находится под контролем российской стороны, в августе этого года. На объекте расположено большое хранилище ядерного топлива. Генсек ООН Антониу Гутерреш сравнил атаки на АЭС с самоубийством. В МИД РФ подчеркнули, что катастрофа на ЗАЭС затронет и страны Запада. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главная цель — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение мирных жителей Донбасса от обстрела ВСУ и нацбатов, которые продолжались с 2014 года.