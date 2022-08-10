Пленные бойцы ВСУ разрушили миф об эффективности ПТРК Javelin

11 августа 2022 в 01:09 Размер текста - 17 +

ПТРК Javelin в руках бойцов ВСУ — абсолютно бесполезное оружие, заявил Владимир Баранюк Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) FGM-148 Javelin, поставленные Западом Киеву, оказались абсолютно бесполезным оружием. Об этом заявил пленный командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Владимир Баранюк. «Да, были у нас Javelin, были… Они себя никак не зарекомендовали, особенно в процессе городских боев. Не смогли мы сделать ни одного пуска. То есть, как по мне, это просто абсолютно бесполезное оружие. Потому что постоянно что-то мешало и так далее», — пожаловался Владимир Баранюк, передает RT. Другой пленный украинский военный отметил, что у ВСУ возникли проблемы с американским лемы с американским ПТРК, так как никто не знал, как его использовать. «Привезли нам два Javelin. Пока мы их несли из машины, один сломали, а со вторым потом пытались понять, как стрелять. Кто по инструкции, кто YouTube смотрел. Английского никто не знает, а нам никто ничего не объяснил», — рассказал он. Отмечается, что после начала спецоперации Киеву было поставлено более семи тысяч комплексов Javelin, после чего на Украине появился культ вокруг этого оружия: люди начали называть детей в честь ПТРК и даже рисовать «иконы», на которых святые держат в руках этот комплекс. Однако доктор военных наук Константин Сивков отмечает, что Javelin эффективен только в определенных условиях, а использовать его может квалифицированная и подготовленная армия, «а не такая, как украинская». Американский наемник рассказал изданию Newsweek, что украинские боевики не могут пользоваться Javelin, так как лишены возможности зарядить компьютеры ПТРК. Также бойцы ВСУ начали продавать западное оружие в даркнете. Среди ассортимента имеются и комплексы Javelin. Депутат Госдумы РФ Андрей Картаполов отметил, что «хваленые Javelin работают через один». Западные страны значительно увеличили военные поставки на Украину после начала российской спецоперации по освобождению Донбасса. На данный момент обстрел Донбасса в основном ведется вооружением, которое страны НАТО поставили Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) FGM-148 Javelin, поставленные Западом Киеву, оказались абсолютно бесполезным оружием. Об этом заявил пленный командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Владимир Баранюк. «Да, были у нас Javelin, были… Они себя никак не зарекомендовали, особенно в процессе городских боев. Не смогли мы сделать ни одного пуска. То есть, как по мне, это просто абсолютно бесполезное оружие. Потому что постоянно что-то мешало и так далее», — пожаловался Владимир Баранюк, передает RT. Другой пленный украинский военный отметил, что у ВСУ возникли проблемы с американским лемы с американским ПТРК, так как никто не знал, как его использовать. «Привезли нам два Javelin. Пока мы их несли из машины, один сломали, а со вторым потом пытались понять, как стрелять. Кто по инструкции, кто YouTube смотрел. Английского никто не знает, а нам никто ничего не объяснил», — рассказал он. Отмечается, что после начала спецоперации Киеву было поставлено более семи тысяч комплексов Javelin, после чего на Украине появился культ вокруг этого оружия: люди начали называть детей в честь ПТРК и даже рисовать «иконы», на которых святые держат в руках этот комплекс. Однако доктор военных наук Константин Сивков отмечает, что Javelin эффективен только в определенных условиях, а использовать его может квалифицированная и подготовленная армия, «а не такая, как украинская». Американский наемник рассказал изданию Newsweek, что украинские боевики не могут пользоваться Javelin, так как лишены возможности зарядить компьютеры ПТРК. Также бойцы ВСУ начали продавать западное оружие в даркнете. Среди ассортимента имеются и комплексы Javelin. Депутат Госдумы РФ Андрей Картаполов отметил, что «хваленые Javelin работают через один». Западные страны значительно увеличили военные поставки на Украину после начала российской спецоперации по освобождению Донбасса. На данный момент обстрел Донбасса в основном ведется вооружением, которое страны НАТО поставили Украине.