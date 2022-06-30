В Госдуме заявили о превосходстве российского оружия

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Российские танки выдерживают по несколько попаданий и продолжают выполнять боевые задачи Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российское оружие на порядок качественнее и лучше, чем все их «западные прибамбасы». Об этом в эфире «Полный Контакт» с Владимиром Соловьевым заявил председатель комитета Государственной Думы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов. По словам депутата, это мнение командиров взводов и рот, участвовавших в спецоперации на Украине, с которым он общался.

«Хваленые Javelin работают через один, все вот эти NLAW и Carl Gustaf и прочее против наших танков неэффективны. Танки выдерживают 3-4 попадания и продолжают выполнять боевые задачи», — поделился Картаполов. Также он отметил исключительную эффективность ПВО «Панцирь», которые справляются со всеми видами реактивных снарядов.

Как рассказал Андрей Картаполов, того немногого, чего не хватает сейчас армии, это беспилотников: их нужно «выходить на массовое, на роевое применение». Беспилотники помогают максимально качественно просматривать зону боевых действий.

Спецоперация началась на Украине 24 февраля. Ее объявил президент России Владимир Путин в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи.

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Российское оружие на порядок качественнее и лучше, чем все их «западные прибамбасы». Об этом в эфире «Полный Контакт» с Владимиром Соловьевым заявил председатель комитета Государственной Думы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов. По словам депутата, это мнение командиров взводов и рот, участвовавших в спецоперации на Украине, с которым он общался. «Хваленые Javelin работают через один, все вот эти NLAW и Carl Gustaf и прочее против наших танков неэффективны. Танки выдерживают 3-4 попадания и продолжают выполнять боевые задачи», — поделился Картаполов. Также он отметил исключительную эффективность ПВО «Панцирь», которые справляются со всеми видами реактивных снарядов. Как рассказал Андрей Картаполов, того немногого, чего не хватает сейчас армии, это беспилотников: их нужно «выходить на массовое, на роевое применение». Беспилотники помогают максимально качественно просматривать зону боевых действий. Спецоперация началась на Украине 24 февраля. Ее объявил президент России Владимир Путин в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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