В Госдуме заявили о превосходстве российского оружия

30 июня 2022 в 14:31 Размер текста - 17 +

Российские танки выдерживают по несколько попаданий и продолжают выполнять боевые задачи Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российское оружие на порядок качественнее и лучше, чем все их «западные прибамбасы». Об этом в эфире «Полный Контакт» с Владимиром Соловьевым заявил председатель комитета Государственной Думы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов. По словам депутата, это мнение командиров взводов и рот, участвовавших в спецоперации на Украине, с которым он общался. «Хваленые Javelin работают через один, все вот эти NLAW и Carl Gustaf и прочее против наших танков неэффективны. Танки выдерживают 3-4 попадания и продолжают выполнять боевые задачи», — поделился Картаполов. Также он отметил исключительную эффективность ПВО «Панцирь», которые справляются со всеми видами реактивных снарядов. Как рассказал Андрей Картаполов, того немногого, чего не хватает сейчас армии, это беспилотников: их нужно «выходить на массовое, на роевое применение». Беспилотники помогают максимально качественно просматривать зону боевых действий. Спецоперация началась на Украине 24 февраля. Ее объявил президент России Владимир Путин в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Российское оружие на порядок качественнее и лучше, чем все их «западные прибамбасы». Об этом в эфире «Полный Контакт» с Владимиром Соловьевым заявил председатель комитета Государственной Думы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов. По словам депутата, это мнение командиров взводов и рот, участвовавших в спецоперации на Украине, с которым он общался. «Хваленые Javelin работают через один, все вот эти NLAW и Carl Gustaf и прочее против наших танков неэффективны. Танки выдерживают 3-4 попадания и продолжают выполнять боевые задачи», — поделился Картаполов. Также он отметил исключительную эффективность ПВО «Панцирь», которые справляются со всеми видами реактивных снарядов. Как рассказал Андрей Картаполов, того немногого, чего не хватает сейчас армии, это беспилотников: их нужно «выходить на массовое, на роевое применение». Беспилотники помогают максимально качественно просматривать зону боевых действий. Спецоперация началась на Украине 24 февраля. Ее объявил президент России Владимир Путин в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи.