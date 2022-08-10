Associated Press: Джо Байден взял семидневный отпуск

Президент США Джо Байден уехал из Вашингтона, чтобы провести с семьей семидневный отпуск. Об этом сообщает международное информационное агентство Associated Press.
По данным агентства, Джо Байден уехал в отпуск минимум на неделю в Южную Каролину. Отмечается, что американский лидер проведет ближайшие семь дней в частном доме в закрытом поселке рядом с полем для гольфа на острове Киава.
Ранее экс-глава горсовета Нью-Йорка Эндрю Стайн предложил Байдену «элегантно уйти в отставку». Американцы жестко раскритиковали Байдена за откровенную ложь об инфляции в стране. «Царьград» также отмечает, что возможно Белый дом специально выпроваживает Байдена подальше от работы главы государства. Возможным приемником Джо Байдена считают вице-президента США Камалу Харрис, пишет Nation News.
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