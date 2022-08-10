10 августа 2022

Associated Press: Джо Байден взял семидневный отпуск

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Kugler, байден джо, шольц олаф
Джо Байден минимум неделю проведет в отпуске в Южной Каролине Фото:

Президент США Джо Байден уехал из Вашингтона, чтобы провести с семьей семидневный отпуск. Об этом сообщает международное информационное агентство Associated Press.

По данным агентства, Джо Байден уехал в отпуск минимум на неделю в Южную Каролину. Отмечается, что американский лидер проведет ближайшие семь дней в частном доме в закрытом поселке рядом с полем для гольфа на острове Киава.

Ранее экс-глава горсовета Нью-Йорка Эндрю Стайн предложил Байдену «элегантно уйти в отставку». Американцы жестко раскритиковали Байдена за откровенную ложь об инфляции в стране. «Царьград» также отмечает, что возможно Белый дом специально выпроваживает Байдена подальше от работы главы государства. Возможным приемником Джо Байдена считают вице-президента США Камалу Харрис, пишет Nation News.

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Президент США Джо Байден уехал из Вашингтона, чтобы провести с семьей семидневный отпуск. Об этом сообщает международное информационное агентство Associated Press. По данным агентства, Джо Байден уехал в отпуск минимум на неделю в Южную Каролину. Отмечается, что американский лидер проведет ближайшие семь дней в частном доме в закрытом поселке рядом с полем для гольфа на острове Киава. Ранее экс-глава горсовета Нью-Йорка Эндрю Стайн предложил Байдену «элегантно уйти в отставку». Американцы жестко раскритиковали Байдена за откровенную ложь об инфляции в стране. «Царьград» также отмечает, что возможно Белый дом специально выпроваживает Байдена подальше от работы главы государства. Возможным приемником Джо Байдена считают вице-президента США Камалу Харрис, пишет Nation News.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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