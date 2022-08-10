Fox News: американцы возмутились из-за лжи Байдена об инфляции

10 августа 2022 в 23:37 Размер текста - 17 +

Американцы сочли дикой ложь Джо Байдена о нулевом уровне инфляции в США Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пользователи соцсетей возмутились после лжи президента США Джо Байдена и его администрации о «нулевом уровне инфляции» в стране. Об этом сообщает телеканал Fox News. «Прежде чем я начну сегодня, я хочу сказать несколько слов о новостях, которые вышли сегодня относительно экономики. На самом деле, я просто хочу назвать цифру: ноль», — приводит слова Джо Байдена телеканал. Однако, по данным Fox Business, в июле инфляция в США только «впервые за несколько месяцев замедлилась» и лишь всего на 0,2%. «Все специалисты по проверке фактов взяли летний отпуск», — подшутил над Байденом редактор The Spectator Стивен Миллер. Некоторые добавили, что возможно американский лидер хотел сообщить о «нулевом росте» инфляции, но ошибся. Эксперт по коммуникациям Мэтт Уитлок раскритиковал президента, отметив, что сейчас в США самые высокие цены на продукты за 40 лет. «Президент Байден может попытаться раскрутить это, как он хочет, но американцы знают, что сегодняшний отчет об инфляции — это плохие новости», — добавил сенатор Тим Скотт. Аналогичное заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер также подверглось жесткой критике. Бывший обозреватель новостного сайта The Daily Wire Бет Бауманн отметила, что администрации Байдена следует рассказать о «нулевой инфляции» каждой семье, что изо всех сил пытается купить еду, заправить машину и сохранить крышу над головой. «Это дико. Вы знаете, что это ложь?», — прокомментировал заявление Жан-Пьер Мэтт Уитлок. Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Байден нанес Америке больше вреда, чем пять самых худших президентов в истории страны. Также он считает, что Байден загнал США в нищету. В последнее время рейтинг одобрения Байдена стремительно падает. Так, 20 июля популярность президента в лице граждан США обвалилась до рекордно низкого уровня в 36%. Провальный рейтинг главы Белого дома связывают, в первую очередь, с высокими темпами инфляции в стране. Вдобавок Байден оговорился и пообещал не улучшать экономическую ситуацию в США. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пользователи соцсетей возмутились после лжи президента США Джо Байдена и его администрации о «нулевом уровне инфляции» в стране. Об этом сообщает телеканал Fox News. «Прежде чем я начну сегодня, я хочу сказать несколько слов о новостях, которые вышли сегодня относительно экономики. На самом деле, я просто хочу назвать цифру: ноль», — приводит слова Джо Байдена телеканал. Однако, по данным Fox Business, в июле инфляция в США только «впервые за несколько месяцев замедлилась» и лишь всего на 0,2%. «Все специалисты по проверке фактов взяли летний отпуск», — подшутил над Байденом редактор The Spectator Стивен Миллер. Некоторые добавили, что возможно американский лидер хотел сообщить о «нулевом росте» инфляции, но ошибся. Эксперт по коммуникациям Мэтт Уитлок раскритиковал президента, отметив, что сейчас в США самые высокие цены на продукты за 40 лет. «Президент Байден может попытаться раскрутить это, как он хочет, но американцы знают, что сегодняшний отчет об инфляции — это плохие новости», — добавил сенатор Тим Скотт. Аналогичное заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер также подверглось жесткой критике. Бывший обозреватель новостного сайта The Daily Wire Бет Бауманн отметила, что администрации Байдена следует рассказать о «нулевой инфляции» каждой семье, что изо всех сил пытается купить еду, заправить машину и сохранить крышу над головой. «Это дико. Вы знаете, что это ложь?», — прокомментировал заявление Жан-Пьер Мэтт Уитлок. Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Байден нанес Америке больше вреда, чем пять самых худших президентов в истории страны. Также он считает, что Байден загнал США в нищету. В последнее время рейтинг одобрения Байдена стремительно падает. Так, 20 июля популярность президента в лице граждан США обвалилась до рекордно низкого уровня в 36%. Провальный рейтинг главы Белого дома связывают, в первую очередь, с высокими темпами инфляции в стране. Вдобавок Байден оговорился и пообещал не улучшать экономическую ситуацию в США.