МЧС ДНР сообщило о пострадавших в результате обстрела пивзавода

11 августа 2022 в 02:42 Размер текста - 17 +

Три человека пострадали в результате удара ВСУ по пивзаводу в Донецке, сообщает МЧС ДНР Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате обстрела украинскими боевиками пивоваренного завода в Донецке, на котором произошла утечка аммиака, пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Донецкой народной республики. «В момент происшествия на территории завода находилось 32 человека. По предварительной информации один человек погиб и два пострадали», — говорится в сообщении МЧС ДНР в Telegram. Уточняется, что площадь зоны возможного заражения составляет 1,65 километров квадратных. На месте происшествия работает группа радиационно-химической и биологической защиты МЧС, которая проводит разведку местности. Кроме того, сообщают в МЧС, на территории завода зафиксировано горение пластиковой тары и поддонов. Ранее Штаб теробороны ДНР сообщил об обстреле ВСУ, в результате которого произошла утечка аммиака на пивзаводе в Донецке. Военный корреспондент Георгий Медведев заявил, что украинские националисты пытались специально устроить химическую провокацию, потому прицельно били по заводу. На территории Украины проводится специальная операция России по демилитаризации страны. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.

В результате обстрела украинскими боевиками пивоваренного завода в Донецке, на котором произошла утечка аммиака, пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Донецкой народной республики. «В момент происшествия на территории завода находилось 32 человека. По предварительной информации один человек погиб и два пострадали», — говорится в сообщении МЧС ДНР в Telegram. Уточняется, что площадь зоны возможного заражения составляет 1,65 километров квадратных. На месте происшествия работает группа радиационно-химической и биологической защиты МЧС, которая проводит разведку местности. Кроме того, сообщают в МЧС, на территории завода зафиксировано горение пластиковой тары и поддонов. Ранее Штаб теробороны ДНР сообщил об обстреле ВСУ, в результате которого произошла утечка аммиака на пивзаводе в Донецке. Военный корреспондент Георгий Медведев заявил, что украинские националисты пытались специально устроить химическую провокацию, потому прицельно били по заводу. На территории Украины проводится специальная операция России по демилитаризации страны. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.