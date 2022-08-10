10 августа 2022

«Известия»: всем россиянам намерены повысить МРОТ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Взятка, деньги. Тюмень, зарплата, микрокредитование, кредит, оплата, микрокредиты, пять тысяч, денежные купюры, заработная плата, денежный вопрос, денежные займы, займы, продажа, деньги, кредитование, взятка, микрокредит, денежный перевод, бумажные деньги
МРОТ в России предлагают повысить до 30 тысяч рублей Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис 2020-2022

МРОТ в России предлагают повысить до 30 тысяч рублей, сделать это рассчитывают с 1 января 2023 года. Такой законопроект 11 августа планируется внести в Госдуму РФ.

Группа депутатов фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким 11 августа намерена внести в Госдуму законопроект «Об изменениях в статью 1 закона «О минимальном размере оплаты труда». Документом предлагается с 2023 года повысить МРОТ до 30 тысяч рублей, сообщают «Известия».

Согласно материалу, повышение минимального размера оплаты труда поможет сгладить последствия инфляции, а также снизить уровень бедности населения. Отмечается, что по расчетам авторов, на эти цели потребуется 1,16 трлн рублей. По их мнению, пересмотреть параметры МРОТ важно именно сейчас — в момент подготовки бюджета на 2023 год.

С 1 января 2022 года МРОТ в России составляет 13 890 рублей. Каждый год он индексируется в большую сторону. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил кабмину проиндексировать пенсии, пособия и МРОТ.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

МРОТ в России предлагают повысить до 30 тысяч рублей, сделать это рассчитывают с 1 января 2023 года. Такой законопроект 11 августа планируется внести в Госдуму РФ. Группа депутатов фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким 11 августа намерена внести в Госдуму законопроект «Об изменениях в статью 1 закона «О минимальном размере оплаты труда». Документом предлагается с 2023 года повысить МРОТ до 30 тысяч рублей, сообщают «Известия». Согласно материалу, повышение минимального размера оплаты труда поможет сгладить последствия инфляции, а также снизить уровень бедности населения. Отмечается, что по расчетам авторов, на эти цели потребуется 1,16 трлн рублей. По их мнению, пересмотреть параметры МРОТ важно именно сейчас — в момент подготовки бюджета на 2023 год. С 1 января 2022 года МРОТ в России составляет 13 890 рублей. Каждый год он индексируется в большую сторону. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил кабмину проиндексировать пенсии, пособия и МРОТ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...