Аналитики предрекли рост российской экономики с начала 2025 года

11 августа 2022 в 05:37 Размер текста - 17 +

В ЦМАКП предрекли плановый рост ВВП РФ, начиная с 2025 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Экономика России к 2025 году выйдет на плановый рост и будет прогрессировать на 2,2—2,7% каждый год вплоть до 2030 года. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на макропрогноз Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Как пишет издание, в ближайшие 10—15 лет санкционное давление на Россию сохранится. Так, в прогнозе ЦМАКП отмечено, что санкции вводятся надолго. Вместе с тем замечено, что их отмена — это сложный политико-бюрократический процесс, который со временем разрушится, передают «Известия». В материале, в качестве самого вероятного пути развития российской экономики, указывается сценарий «Активной трансформации». Там отмечено, что при нем рост экономики начнется с 2025 года, и в 2025—2027 годах увеличение ВВП будет держаться в диапазоне 2,2—2,6%, а в 2028—2030 годах рост составит всего 2,3—2,7%. Ранее аналитики оценили риски железного занавеса для экономики РФ. По представленным данным, такая вероятность равняется 10-15%. Об этом говорится в исследовании Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Экономика России к 2025 году выйдет на плановый рост и будет прогрессировать на 2,2—2,7% каждый год вплоть до 2030 года. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на макропрогноз Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Как пишет издание, в ближайшие 10—15 лет санкционное давление на Россию сохранится. Так, в прогнозе ЦМАКП отмечено, что санкции вводятся надолго. Вместе с тем замечено, что их отмена — это сложный политико-бюрократический процесс, который со временем разрушится, передают «Известия». В материале, в качестве самого вероятного пути развития российской экономики, указывается сценарий «Активной трансформации». Там отмечено, что при нем рост экономики начнется с 2025 года, и в 2025—2027 годах увеличение ВВП будет держаться в диапазоне 2,2—2,6%, а в 2028—2030 годах рост составит всего 2,3—2,7%. Ранее аналитики оценили риски железного занавеса для экономики РФ. По представленным данным, такая вероятность равняется 10-15%. Об этом говорится в исследовании Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).