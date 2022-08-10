Аналитики оценили вероятность железного занавеса для экономики РФ

11 августа 2022 в 04:50 Размер текста - 17 +

Сценарий с железным занавесом для экономики РФ маловероятен, считают аналитики ЦМАКП Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Вероятность того, что для российской экономики наступит железный занавес равняется 10-15%. Об этом говорится в исследовании Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). По подсчетам экспертов ЦМАКП, шанс на то, что в российской экономике будет реализован сценарий изоляции равняется 10-15%, передают «Ведомости». Руководитель направления анализа и макропрогнозирования ЦМАКП Дмитрий Белоусов отметил, что этот такой вариант развития событий маловероятен, однако исключать его полностью не следует. Экономисты Центра считают самым вероятным сценарием инерционный, который характеризуется затяжной стагнацией и динамикой ВВП около 1,5% в год до 2030 года. При таких условиях все силы будут направлены на сохранение макростабильности в условиях резкого изменения конъюнктуры, а не на развитие. Вероятность такого сценария, по мнению экономистов, не менее 45%. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не будет «в отместку идиотам» закрываться от мира. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Европа практически опустила железный занавес. Страны Запада ввели масштабные санкции против РФ на фоне спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что антироссийские ограничения направлены на «дискриминацию всего, что связано с Россией».

Вероятность того, что для российской экономики наступит железный занавес равняется 10-15%. Об этом говорится в исследовании Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). По подсчетам экспертов ЦМАКП, шанс на то, что в российской экономике будет реализован сценарий изоляции равняется 10-15%, передают «Ведомости». Руководитель направления анализа и макропрогнозирования ЦМАКП Дмитрий Белоусов отметил, что этот такой вариант развития событий маловероятен, однако исключать его полностью не следует. Экономисты Центра считают самым вероятным сценарием инерционный, который характеризуется затяжной стагнацией и динамикой ВВП около 1,5% в год до 2030 года. При таких условиях все силы будут направлены на сохранение макростабильности в условиях резкого изменения конъюнктуры, а не на развитие. Вероятность такого сценария, по мнению экономистов, не менее 45%. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не будет «в отместку идиотам» закрываться от мира. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Европа практически опустила железный занавес. Страны Запада ввели масштабные санкции против РФ на фоне спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что антироссийские ограничения направлены на «дискриминацию всего, что связано с Россией».