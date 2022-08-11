В США призвали Зеленского признать военные преступления ВСУ

Politico раскритиковало поступок Владимира Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило по-другому отреагировать на доклад международной правозащитной организации Amnesty International и признать ошибки ВСУ. Об этом заявило американское издание Politico.

«Зрелым ответом на такую критику было бы серьезно отнестись к выводам и работать над улучшением армейской практики и защитой гражданских лиц, а не стрелять в посыльного. Президент Владимир Зеленский поступил бы лучше, если бы признал, что даже его героические защитники способны на ошибку, и принял доклад близко к сердцу», — пишет Politico. Издание отмечает, что отчет Amnesty International неудобен для Украины и Запада, но это не делает информацию неточной и неправильной.

Ранее исследователи Amnesty International предоставили отчет о нарушении ВСУ правил ведения боевых действий. Там сообщалось, что украинские военные подвергали риску мирных граждан, размещая свои позиции в школах, больницах и других социальных объектах, сообщает РАПСИ. На Украине потребовали расследовать связь России с Amnesty International. Директор украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук уволилась после публикации доклада, потому что организация не удалила его, передает «Утро.ру». В Amnesty International извинились за «боль и страдания», которые принесла публикация их отчета. Там отметили, что поддерживают свои выводы.

Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин называл целью таких вынужденных мер помощь жителям Донбасса, которые подвергались геноциду киевского режима.