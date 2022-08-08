В Киеве потребовали расследовать связь Amnesty International с РФ

08 августа 2022 в 13:13 Размер текста - 17 +

На Украине подозревают, что организация Amnesty International связана с РФ Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Киеве потребовали расследовать связь Amnesty International с РФ. Об этом пишет испанская газета El País. Международная правозащитная организация Amnesty International обвинила ВСУ в зверствах по отношению к мирным жителям Донбасса. В связи с этим представитель офиса украинского президента Михаил Подоляк посчитал, что организация заодно с РФ и призвал расследовать данную связь. «Необходимо расследовать, не получает ли эта организация выгоды от России», — приводит его слова газета. Также Подоляк считает, что если «какой-то очаг напряженности» между Украиной и западными странами останется, то конфликт на Украине не закончится. Ранее правозащитники обвинили Украину в нарушении боевых действий. Они рассказали о том, что задокументировали случаи, когда украинские силы подвергали риску гражданское население. Киев оказался недоволен таким заявлением, после чего директор украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук уволилась. Затем Amnesty International извинилась за доклад с критикой ВСУ. Политолог Иван Мезюхо осудил извинения Amnesty International перед Украиной, пишет RT. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что украинские националисты размещают технику в жилой застройке. Главная задача специальной операции со стороны РФ — защита мирного населения Донбасса.

В Киеве потребовали расследовать связь Amnesty International с РФ. Об этом пишет испанская газета El País. Международная правозащитная организация Amnesty International обвинила ВСУ в зверствах по отношению к мирным жителям Донбасса. В связи с этим представитель офиса украинского президента Михаил Подоляк посчитал, что организация заодно с РФ и призвал расследовать данную связь. «Необходимо расследовать, не получает ли эта организация выгоды от России», — приводит его слова газета. Также Подоляк считает, что если «какой-то очаг напряженности» между Украиной и западными странами останется, то конфликт на Украине не закончится. Ранее правозащитники обвинили Украину в нарушении боевых действий. Они рассказали о том, что задокументировали случаи, когда украинские силы подвергали риску гражданское население. Киев оказался недоволен таким заявлением, после чего директор украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук уволилась. Затем Amnesty International извинилась за доклад с критикой ВСУ. Политолог Иван Мезюхо осудил извинения Amnesty International перед Украиной, пишет RT. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что украинские националисты размещают технику в жилой застройке. Главная задача специальной операции со стороны РФ — защита мирного населения Донбасса.