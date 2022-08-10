Курганские власти помогут бизнесменам уехать за рубеж

Предпринимателей Кургана поддержат в поездках в дружественные страны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Предпринимателям Курганской области окажут поддержку для поездок за границу с бизнес-миссиями. Об этом в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» сообщил директор департамента экономразвития региона Владимир Ковалев.

«Организацией бизнес-миссий занимается Центр поддержки экспорта и Торгово-промышленная палата города Кургана. Они готовы консультировать предприятия и организовывать по их инициативе отдельные поездки в наши дружественные страны. Планировать необходимые для этого затраты и меры поддержки», — рассказал Ковалев. По его словам, сейчас планируется ряд новых мероприятий с Центром поддержки экспорта.

Также в ходе прямого эфира директор департамента экономразвития региона отметил, что из-за событий на Украине, работа с зарубежными странами была переформатирована. «Сейчас наша работа полностью ориентирована на перечень стран, не входящих в состав недружественных государств. В связи с этим, мы активно ведем переговоры с многими странами СНГ, которые также проявляют активную заинтересованность в сотрудничестве», — подчеркнул Ковалев.

Ранее стало известно, что курганские предприниматели едут за границу, чтобы продать арматуру и технику. В сентябре делегация отправится с бизнес-миссией в Беларусь, чтобы принять участие в международной выставке жилищно-коммунального хозяйства. До этого в Курганскую область приезжал белорусский министр ЖКХ Андрей Хмель. В ходе визита он посетил завод дорожной техники «Кургандормаш», а также провел переговоры с главой региона Вадимом Шумковым.