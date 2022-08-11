Молдавия сделала первый шаг для возврата долга «Газпрому»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Природа Ямало-Ненецкого автономного округа, трубопровод, север, тундра, арктика, факел, ямал, природа ямала, сопутствующий газ, вид сверху, осень, экология, с квадрокоптера
У Молдавии есть долг по газу перед РФ Фото:

Молдавия подписала контракт об аудите долга перед компанией «Газпром». Об этом сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну.

«Агентство публичной собственности подписало договор о закупке услуг независимого финансового и юридического аудита долга „Молдовагаз“ перед „Газпромом“ и „Факторинг-Финанс“ с компаниями Wikborg Rein Advokatfirma AS из Норвегии и Forensic Risk Alliance & Co из Великобритании. Таким образом, обе компании обязуются провести аудит долгов за газ до 30 января 2023 года», — написал Спыну в своем telegram-канале.

Молдавия могла лишиться российского газа из-за задолженности «Газпрому». Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков предположил, что Молдавия попытается избежать оплаты и обманет Россию, обанкротив «Молдовгаз». Власти Приднестровья никогда не платили за газ, а правительство Молдавии владеет меньшей частью акций «Молдовгаза», большая часть находится у «Газпрома». Из-за этого не получалось разделить платежи, рассказал URA.RU старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Офицеров-Бельский. Общая сумма долга «Молдавгаз» составляет почти 6 миллионов долларов, пишет RT. Молдавии не удалось найти замену газу из России, сообщает телеканал 360.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Молдавия подписала контракт об аудите долга перед компанией «Газпром». Об этом сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну. «Агентство публичной собственности подписало договор о закупке услуг независимого финансового и юридического аудита долга „Молдовагаз“ перед „Газпромом“ и „Факторинг-Финанс“ с компаниями Wikborg Rein Advokatfirma AS из Норвегии и Forensic Risk Alliance & Co из Великобритании. Таким образом, обе компании обязуются провести аудит долгов за газ до 30 января 2023 года», — написал Спыну в своем telegram-канале. Молдавия могла лишиться российского газа из-за задолженности «Газпрому». Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков предположил, что Молдавия попытается избежать оплаты и обманет Россию, обанкротив «Молдовгаз». Власти Приднестровья никогда не платили за газ, а правительство Молдавии владеет меньшей частью акций «Молдовгаза», большая часть находится у «Газпрома». Из-за этого не получалось разделить платежи, рассказал URA.RU старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Офицеров-Бельский. Общая сумма долга «Молдавгаз» составляет почти 6 миллионов долларов, пишет RT. Молдавии не удалось найти замену газу из России, сообщает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...