Молдавия сделала первый шаг для возврата долга «Газпрому»

11 августа 2022 в 11:01 Размер текста - 17 +

У Молдавии есть долг по газу перед РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Молдавия подписала контракт об аудите долга перед компанией «Газпром». Об этом сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну. «Агентство публичной собственности подписало договор о закупке услуг независимого финансового и юридического аудита долга „Молдовагаз“ перед „Газпромом“ и „Факторинг-Финанс“ с компаниями Wikborg Rein Advokatfirma AS из Норвегии и Forensic Risk Alliance & Co из Великобритании. Таким образом, обе компании обязуются провести аудит долгов за газ до 30 января 2023 года», — написал Спыну в своем telegram-канале. Молдавия могла лишиться российского газа из-за задолженности «Газпрому». Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков предположил, что Молдавия попытается избежать оплаты и обманет Россию, обанкротив «Молдовгаз». Власти Приднестровья никогда не платили за газ, а правительство Молдавии владеет меньшей частью акций «Молдовгаза», большая часть находится у «Газпрома». Из-за этого не получалось разделить платежи, рассказал URA.RU старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Офицеров-Бельский. Общая сумма долга «Молдавгаз» составляет почти 6 миллионов долларов, пишет RT. Молдавии не удалось найти замену газу из России, сообщает телеканал 360.

Молдавия подписала контракт об аудите долга перед компанией «Газпром». Об этом сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну. «Агентство публичной собственности подписало договор о закупке услуг независимого финансового и юридического аудита долга „Молдовагаз“ перед „Газпромом“ и „Факторинг-Финанс“ с компаниями Wikborg Rein Advokatfirma AS из Норвегии и Forensic Risk Alliance & Co из Великобритании. Таким образом, обе компании обязуются провести аудит долгов за газ до 30 января 2023 года», — написал Спыну в своем telegram-канале. Молдавия могла лишиться российского газа из-за задолженности «Газпрому». Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков предположил, что Молдавия попытается избежать оплаты и обманет Россию, обанкротив «Молдовгаз». Власти Приднестровья никогда не платили за газ, а правительство Молдавии владеет меньшей частью акций «Молдовгаза», большая часть находится у «Газпрома». Из-за этого не получалось разделить платежи, рассказал URA.RU старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Офицеров-Бельский. Общая сумма долга «Молдавгаз» составляет почти 6 миллионов долларов, пишет RT. Молдавии не удалось найти замену газу из России, сообщает телеканал 360.