Запад использовал Молдавию для затягивания конфликта на Украине

Эксперт клуба «Валдай»: обратной стороной этого станет дорогой газ

13 мая 2022 в 21:17 Размер текста - 17 +

В Брюсселе нацелились на войну против России до последнего украинца Фото: Официальный сайт президента Украины статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Прозападное правительство Молдавии составило план по разрушению энергетики Приднестровья, чтобы спровоцировать Россию пойти на помощь Тирасполю и увязнуть в конфликте на юге Украины, заявил в интервью URA.RU старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Офицеров-Бельский. Эта политика Кишинева привела к скачку цен на газ и недовольству населения. Но президент Майя Санду продолжает отстаивать интересы Запада, считает эксперт. — Почему власти Молдавии и «Газпром» снова оказались на пороге разрыва контракта и насколько серьезна угроза Москвы отключить Кишиневу газ? Приднестровье рискует оказаться заложником ситуации на Украине, считает эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Офицеров-Бельский Фото: Дмитрий Офицеров-Бельский, личный архив — Угроза действительно есть. После того как в прошлом году цена на газ в Европе стала стремительно расти, власти Молдавии договорились с «Газпромом» о скидке в 25%, обязавшись при этом платить за новые поставки вовремя и начать выплачивать долги прошлых лет. Это сложная и запутанная история. «Газпром» требует от АО «Молдовагаз» погасить 709 млн долларов задолженности в течение пяти лет, хотя в целом долг в десять раз больше — около 7 млрд. «Молдовагаз» обязано оплачивать поставки и для правобережной Молдавии, и для Приднестровья, которое Кишинев не контролирует с начала 1990-х годов. Власти Приднестровья за газ не платили вообще никогда, чтобы поддержать свое население. У правительства Молдавии меньшая часть акций «Молдовагаз», а большая часть — у «Газпрома», поэтому разделить платежи не получалось. Однако в Кишиневе платить за Тирасполь не хотят и намеревались провести аудит, чтобы разобраться, какая часть долга приднестровская. Но так и не провели, и погашать долг не начали. Поэтому снова встал вопрос об отключении газа. — У Молдавии есть хоть малейший шанс расплатиться по долгам? «Газпром» требует от АО «Молдовагаз» погасить 709 млн долларов задолженности в течение пяти лет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU — С одной стороны, 709 млн — это очень большая сумма для такой страны как Молдавия. После прошлогоднего повышения цен населению и предприятиям стало тяжело оплачивать даже текущее потребление. Квитанции за коммунальные услуги выросли примерно в четыре раза — это сам газ, отопление, горячая вода. А с мая цены для Молдавии с учетом скидки выросли еще почти на треть, до 910 долларов за тысячу кубометров. Кроме того, единственная молдавская ГРЭС в Приднестровье тоже работает на газе, так что проблемы еще и с электричеством. Она, кстати, за газ платит исправно. С другой стороны, правительство от долга в принципе не отказывается, обратилось к населению с просьбой платить за газ авансом, получает помощь на Западе и торгуется с «Газпромом», надо сказать, не особенно удачно. Раньше заключались долгосрочные контракты, однако в Молдавии настояли на привязке к ценам на спотовом рынке. Обычно после окончания отопительного сезона они падают, но в этом году по ряду причин этого не произошло, и выгоды Кишинев никакой не получил. Все это уже привело к падению популярности Майи Санду как среди населения, так и элиты, но пока она может делать все, что хочет. Вернее то, что от нее хочет Запад. — Если газ все же отключат, какие это будет иметь последствия? Единственная молдавская ГРЭС принадлежит российской группе «Интер РАО» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — Как рынок сбыта Молдавия для «Газпрома» не представляет особого интереса, он очень маленький. Кишинев может начать получать газ по трубопроводу из Румынии. Кроме того, можно наладить поставки газа из Турции, Азербайджана, Украины и не только, но все это технически очень сложно и в итоге газ станет дороже. А главное в этом случае Украина будет вольна перекрыть газ жителям и предприятиям Приднестровья, включая «Молдавскую ГРЭС». Проблемы начнутся еще и в электроснабжении. На этот случай Кишинев договорился о поставках для себя электроэнергии с Украиной, по цене на четверть выше. ГРЭС полностью принадлежит российской группе «Интер РАО» и покрывает 80% потребностей всей страны в электричестве, включая Приднестровье. Станция сейчас работает лишь на четверть своей мощности и если генерация сузится до одного только Приднестровья, то электростанция станет убыточной. — Молдавия подала заявку на вступление в ЕС и солидаризовалась с недружественными странами по поводу спецоперации на Украине. Эти страны намерены постепенно отказаться от российского газа и вводят против России санкции. Оказало ли это влияние на ситуацию с «Газпромом»? «Газпром» требует от АО «Молдовагаз» погасить 709 млн долларов задолженности в течение пяти лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Я думаю, что помимо спора с Россией за газ, есть большое число внутренних проблем, которые помешают принять Молдавию в Евросоюз или каким-то образом слить с Румынией. Это не только Приднестровье, но и Гагаузия — еще один замороженный конфликт. Молдавским элитам тоже не интересно становиться частью Румынии, так как их активы при этом могут отобрать. Сама Европа скорее всего к следующему отопительному сезону столкнется с дефицитом газа. Шансов на то, что цены упадут, немного, скорее газ еще сильнее подорожает. — Премьер Молдавии Наталья Гаврилица на днях призвала к выводу российских войск из Приднестровья. Заявление последовало после визита ряда западных политиков в страну, в том числе это глава Евросовета Шарль Мишель, госсекретарь США Энтони Блинкен, глава МИД Германии Анналена Бербок, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, президенты Румынии, Польши, Швейцарии, Эстонии. Что это может означать? Новость по теме В Кремле объяснили требование к Молдавии вернуть долги за газ — Вполне допускаю, что Кишинев собирается оставить Приднестровье без газа и света, а свои издержки от этого переложить на Евросоюз. Брюссель может обещать им покрыть убытки или дать денег в долг в обмен на полный отказ от российских энергоносителей. Этим они способны спровоцировать Россию двигаться дальше, чтобы помочь Приднестровью, а значит затянуть конфликт на Украине. Это не отвечает интересам Берлина, зато в духе политики Брюсселя, Лондона и Вашингтона. Они нацелены на войну против России до последнего украинца. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Прозападное правительство Молдавии составило план по разрушению энергетики Приднестровья, чтобы спровоцировать Россию пойти на помощь Тирасполю и увязнуть в конфликте на юге Украины, заявил в интервью URA.RU старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Офицеров-Бельский. Эта политика Кишинева привела к скачку цен на газ и недовольству населения. Но президент Майя Санду продолжает отстаивать интересы Запада, считает эксперт. — Почему власти Молдавии и «Газпром» снова оказались на пороге разрыва контракта и насколько серьезна угроза Москвы отключить Кишиневу газ? — Угроза действительно есть. После того как в прошлом году цена на газ в Европе стала стремительно расти, власти Молдавии договорились с «Газпромом» о скидке в 25%, обязавшись при этом платить за новые поставки вовремя и начать выплачивать долги прошлых лет. Это сложная и запутанная история. «Газпром» требует от АО «Молдовагаз» погасить 709 млн долларов задолженности в течение пяти лет, хотя в целом долг в десять раз больше — около 7 млрд. «Молдовагаз» обязано оплачивать поставки и для правобережной Молдавии, и для Приднестровья, которое Кишинев не контролирует с начала 1990-х годов. Власти Приднестровья за газ не платили вообще никогда, чтобы поддержать свое население. У правительства Молдавии меньшая часть акций «Молдовагаз», а большая часть — у «Газпрома», поэтому разделить платежи не получалось. Однако в Кишиневе платить за Тирасполь не хотят и намеревались провести аудит, чтобы разобраться, какая часть долга приднестровская. Но так и не провели, и погашать долг не начали. Поэтому снова встал вопрос об отключении газа. — У Молдавии есть хоть малейший шанс расплатиться по долгам? — С одной стороны, 709 млн — это очень большая сумма для такой страны как Молдавия. После прошлогоднего повышения цен населению и предприятиям стало тяжело оплачивать даже текущее потребление. Квитанции за коммунальные услуги выросли примерно в четыре раза — это сам газ, отопление, горячая вода. А с мая цены для Молдавии с учетом скидки выросли еще почти на треть, до 910 долларов за тысячу кубометров. Кроме того, единственная молдавская ГРЭС в Приднестровье тоже работает на газе, так что проблемы еще и с электричеством. Она, кстати, за газ платит исправно. С другой стороны, правительство от долга в принципе не отказывается, обратилось к населению с просьбой платить за газ авансом, получает помощь на Западе и торгуется с «Газпромом», надо сказать, не особенно удачно. Раньше заключались долгосрочные контракты, однако в Молдавии настояли на привязке к ценам на спотовом рынке. Обычно после окончания отопительного сезона они падают, но в этом году по ряду причин этого не произошло, и выгоды Кишинев никакой не получил. Все это уже привело к падению популярности Майи Санду как среди населения, так и элиты, но пока она может делать все, что хочет. Вернее то, что от нее хочет Запад. — Если газ все же отключат, какие это будет иметь последствия? — Как рынок сбыта Молдавия для «Газпрома» не представляет особого интереса, он очень маленький. Кишинев может начать получать газ по трубопроводу из Румынии. Кроме того, можно наладить поставки газа из Турции, Азербайджана, Украины и не только, но все это технически очень сложно и в итоге газ станет дороже. А главное в этом случае Украина будет вольна перекрыть газ жителям и предприятиям Приднестровья, включая «Молдавскую ГРЭС». Проблемы начнутся еще и в электроснабжении. На этот случай Кишинев договорился о поставках для себя электроэнергии с Украиной, по цене на четверть выше. ГРЭС полностью принадлежит российской группе «Интер РАО» и покрывает 80% потребностей всей страны в электричестве, включая Приднестровье. Станция сейчас работает лишь на четверть своей мощности и если генерация сузится до одного только Приднестровья, то электростанция станет убыточной. — Молдавия подала заявку на вступление в ЕС и солидаризовалась с недружественными странами по поводу спецоперации на Украине. Эти страны намерены постепенно отказаться от российского газа и вводят против России санкции. Оказало ли это влияние на ситуацию с «Газпромом»? — Я думаю, что помимо спора с Россией за газ, есть большое число внутренних проблем, которые помешают принять Молдавию в Евросоюз или каким-то образом слить с Румынией. Это не только Приднестровье, но и Гагаузия — еще один замороженный конфликт. Молдавским элитам тоже не интересно становиться частью Румынии, так как их активы при этом могут отобрать. Сама Европа скорее всего к следующему отопительному сезону столкнется с дефицитом газа. Шансов на то, что цены упадут, немного, скорее газ еще сильнее подорожает. — Премьер Молдавии Наталья Гаврилица на днях призвала к выводу российских войск из Приднестровья. Заявление последовало после визита ряда западных политиков в страну, в том числе это глава Евросовета Шарль Мишель, госсекретарь США Энтони Блинкен, глава МИД Германии Анналена Бербок, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, президенты Румынии, Польши, Швейцарии, Эстонии. Что это может означать? — Вполне допускаю, что Кишинев собирается оставить Приднестровье без газа и света, а свои издержки от этого переложить на Евросоюз. Брюссель может обещать им покрыть убытки или дать денег в долг в обмен на полный отказ от российских энергоносителей. Этим они способны спровоцировать Россию двигаться дальше, чтобы помочь Приднестровью, а значит затянуть конфликт на Украине. Это не отвечает интересам Берлина, зато в духе политики Брюсселя, Лондона и Вашингтона. Они нацелены на войну против России до последнего украинца.