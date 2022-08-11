Молоко в Кургане дороже, чем в Екатеринбурге. Инфографика

11 августа 2022 в 12:47 Размер текста - 17 +

В Курганской области литр пастеризованного молоко стоит 75 рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU В Курганской области молоко дороже, чем в Свердловской области, более чем на 10 рублей. В курганских магазинах один литр пастеризованного молока стоит почти 75,5 рублей. Об этом сообщается на сайте Свердловскстата. «Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности. Средняя цена одного литра на 8 августа в Курганской области — 75,42 рублей. В Свердловской области стоимость одного литра пастеризованного молока составляет 65,25 рублей», — говорится на сайте. Средняя цена одного литра стерилизованного молока в Кургане — более 102 рублей. Это почти на 4,5 рубля выше, чем в соседней области. В Екатеринбурге один литр стоит 98 рублей. Кроме того, в Курганской области значительно выше цены на детское питание. Так, килограмм мясных консервов дороже более чем на 300 рублей. Один килограмм стоит около 1394 рублей. Также в Курганской области дороже сухие молочные смеси, овощные и фруктово-ягодные консервы. Ранее URA.RU писало, что в Кургане водка дороже, чем в Екатеринбурге. Разница в стоимости одного литра алкоголя на 1 августа составляла 30 рублей.

В Курганской области молоко дороже, чем в Свердловской области, более чем на 10 рублей. В курганских магазинах один литр пастеризованного молока стоит почти 75,5 рублей. Об этом сообщается на сайте Свердловскстата. «Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности. Средняя цена одного литра на 8 августа в Курганской области — 75,42 рублей. В Свердловской области стоимость одного литра пастеризованного молока составляет 65,25 рублей», — говорится на сайте. Средняя цена одного литра стерилизованного молока в Кургане — более 102 рублей. Это почти на 4,5 рубля выше, чем в соседней области. В Екатеринбурге один литр стоит 98 рублей. Кроме того, в Курганской области значительно выше цены на детское питание. Так, килограмм мясных консервов дороже более чем на 300 рублей. Один килограмм стоит около 1394 рублей. Также в Курганской области дороже сухие молочные смеси, овощные и фруктово-ягодные консервы. Ранее URA.RU писало, что в Кургане водка дороже, чем в Екатеринбурге. Разница в стоимости одного литра алкоголя на 1 августа составляла 30 рублей.