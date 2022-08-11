В Литве хотят лишать гражданства за поддержку России

11 августа 2022 в 12:20 Размер текста - 17 +

В Литве хотят внести изменения в закон о гражданстве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Литве предложили лишать гражданства иностранцев, которые поддерживают Россию. Поправки к закону о гражданстве разработали члены Сейма Даля Асанавичюте, Стасис Шедбарас и Андрюс Вишняускас. «Проект поправок предусматривает, что гражданин другой страны, получивший литовское гражданство в виде исключения, лишается своего литовского паспорта, если его действия угрожают безопасности и интересам Литовского государства, если они поддерживают государство, угрожающее безопасности Литвы и других стран. Его планируется зарегистрировать в базе законодательных актов Сейма в четверг», — передает Литовское национальное радио и телевидение. Авторы инициативы заявили, что поправки к закону связаны с конфликтом на Украине. Инициативу внесения поправок в закон о гражданстве Литвы начали обсуждать после того, как фигуристка Маргарита Дробязко вместе с мужем Повиласом Ванагасом поучаствовала в шоу-программе в Сочи, которую организовала фигуристка Татьяна Навка, передает Life . В среду Литва отобрала у Ванагаса и Дробязко литовские государственные награды, сообщает Пятый канал. Дробязко живет в России, но получила гражданство Литвы. В Кремле ответили, что некоторые недружественные страны переходят грани разумного.

В Литве предложили лишать гражданства иностранцев, которые поддерживают Россию. Поправки к закону о гражданстве разработали члены Сейма Даля Асанавичюте, Стасис Шедбарас и Андрюс Вишняускас. «Проект поправок предусматривает, что гражданин другой страны, получивший литовское гражданство в виде исключения, лишается своего литовского паспорта, если его действия угрожают безопасности и интересам Литовского государства, если они поддерживают государство, угрожающее безопасности Литвы и других стран. Его планируется зарегистрировать в базе законодательных актов Сейма в четверг», — передает Литовское национальное радио и телевидение. Авторы инициативы заявили, что поправки к закону связаны с конфликтом на Украине. Инициативу внесения поправок в закон о гражданстве Литвы начали обсуждать после того, как фигуристка Маргарита Дробязко вместе с мужем Повиласом Ванагасом поучаствовала в шоу-программе в Сочи, которую организовала фигуристка Татьяна Навка, передает Life. В среду Литва отобрала у Ванагаса и Дробязко литовские государственные награды, сообщает Пятый канал. Дробязко живет в России, но получила гражданство Литвы. В Кремле ответили, что некоторые недружественные страны переходят грани разумного.