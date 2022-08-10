10 августа 2022

В Екатеринбурге завуч заплатила за пропаганду ЛГБТ среди детей

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Флаг ЛГБТ сообщества на посольстве Великобритании. Москва, геи, лгбт, флаг лгбт, радужный флаг, сексуальные меньшинства
Суд согласился с позицией полиции и наказал лицей на пропаганду ЛГБТ. Фото:
новость из сюжета
Скандал из-за «ЛГБТ-танца» в лицее Екатеринбурга

Лилия Ардашева, завуч лицея № 12 в Екатеринбурге, который стал известен на всю Россию после так называемого «ЛГБТ-танца» выпускников, наказана за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Об этом сообщил руководитель движения «Зов народа» Сергей Зайцев на своей странице во «ВКонтакте». Информацию URA.RU прокомментировал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Информация, о которой идет речь, к разряду фейковых не относится. Действительно, по материалам сотрудников ПДН отдела полиции 9 УМВД по Екатеринбургу мировой судья судебного участка 1 Верх-Исетского судебного района Сергей Шляпников вынес решение, в соответствии с которым должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафных санкций на сумму 40 тысяч рублей», — подтвердил полковник Горелых.

Он добавил, что дело возбуждалось по части 1 статьи 6.21 КоАП РФ — «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Максимальный штраф по этой статье для должностного лица составляет 50 тысяч рублей. «Насколько мне известно, на данный момент вопрос с уплатой штрафа уже решен положительно», — уточнил Валерий Горелых

С просьбой проверить лицей в полицию обращался председатель движения «Зов народа» Сергей Зайцев. Поводом стал скандальный «ЛГБТ-танец», который выпускники учреждения исполнили на школьном мероприятии. Директор лицея Любовь Кулева объясняла URA.RU, что танец был пародией и не являлся пропагандой нетрадиционных ценностей.

Сергею Зайцеву поступил ответ из полиции о результатах проверки лицея
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Лилия Ардашева, завуч лицея № 12 в Екатеринбурге, который стал известен на всю Россию после так называемого «ЛГБТ-танца» выпускников, наказана за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Об этом сообщил руководитель движения «Зов народа» Сергей Зайцев на своей странице во «ВКонтакте». Информацию URA.RU прокомментировал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Информация, о которой идет речь, к разряду фейковых не относится. Действительно, по материалам сотрудников ПДН отдела полиции 9 УМВД по Екатеринбургу мировой судья судебного участка 1 Верх-Исетского судебного района Сергей Шляпников вынес решение, в соответствии с которым должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафных санкций на сумму 40 тысяч рублей», — подтвердил полковник Горелых. Он добавил, что дело возбуждалось по части 1 статьи 6.21 КоАП РФ — «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Максимальный штраф по этой статье для должностного лица составляет 50 тысяч рублей. «Насколько мне известно, на данный момент вопрос с уплатой штрафа уже решен положительно», — уточнил Валерий Горелых С просьбой проверить лицей в полицию обращался председатель движения «Зов народа» Сергей Зайцев. Поводом стал скандальный «ЛГБТ-танец», который выпускники учреждения исполнили на школьном мероприятии. Директор лицея Любовь Кулева объясняла URA.RU, что танец был пародией и не являлся пропагандой нетрадиционных ценностей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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