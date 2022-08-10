Тюменский губернатор оценил влияние санкций Великобритании

11 августа 2022 в 14:17 Размер текста - 17 +

Великобритания ввела персональные санкции против Александра Моора 26 июля Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Губернатор Тюменской области Александр Моор спокойно отреагировал на то, что попал в санкционный список Великобритании. Об этом он заявил во время пресс-конференции, с представителями местных СМИ. 26 июля на официальном сайте правительства Соединенного королевства появилась информация о том, что страна ввела против Моора персональные ограничения. «Для меня было очевидно с самого начала, когда начали вводиться санкции, что придет время и в списки включат всех губернаторов. Мое отношение к этому спокойное. Более того, чем дальше, тем большее количество государственных служащих и депутатов будут в него включать. Самое важное, что сегодня все мы действуем в интересах России, и мы понимаем, что отвечаем на текущие вызовы и должны решать долгосрочные задачи, чтобы обеспечить суверенитет, быть экономически и технологически независимыми», — заявил тюменский губернатор во время пресс-конференции. Ранее URA.RU писало о том, что Великобритания запретила тюменскому губернатору въезд. Также на официальном сайте Соединенного королевства было указано, что если в стране он располагает какими-либо активами — они будут «заморожены». Страны ЕС и США начали вводить санкции против России в ответ на проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. С помощью различных ограничений западные лидеры планируют нанести максимальный урон по экономическому, гуманитарному и социальному секторам страны. Однако президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что санкции вредят только тем странам, которые их вводят. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Тюменской области Александр Моор спокойно отреагировал на то, что попал в санкционный список Великобритании. Об этом он заявил во время пресс-конференции, с представителями местных СМИ. 26 июля на официальном сайте правительства Соединенного королевства появилась информация о том, что страна ввела против Моора персональные ограничения. «Для меня было очевидно с самого начала, когда начали вводиться санкции, что придет время и в списки включат всех губернаторов. Мое отношение к этому спокойное. Более того, чем дальше, тем большее количество государственных служащих и депутатов будут в него включать. Самое важное, что сегодня все мы действуем в интересах России, и мы понимаем, что отвечаем на текущие вызовы и должны решать долгосрочные задачи, чтобы обеспечить суверенитет, быть экономически и технологически независимыми», — заявил тюменский губернатор во время пресс-конференции. Ранее URA.RU писало о том, что Великобритания запретила тюменскому губернатору въезд. Также на официальном сайте Соединенного королевства было указано, что если в стране он располагает какими-либо активами — они будут «заморожены». Страны ЕС и США начали вводить санкции против России в ответ на проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. С помощью различных ограничений западные лидеры планируют нанести максимальный урон по экономическому, гуманитарному и социальному секторам страны. Однако президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что санкции вредят только тем странам, которые их вводят.