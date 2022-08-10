Под Курганом нашли причину смога и запаха гари в городе

11 августа 2022 в 14:05 Размер текста - 17 +

Смог и туман горожане заметили в Кургане 11 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России Смог и запах гари в Кургане связаны с тлеющими торфяными болотами в Кетовском районе. Об этом сообщили представители областного департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов. «Запах гари и задымление появились в результате тления торфяных болот, находящихся на территории Кетовского района. Болота регулярно проверяются и проводится проливание водой с применением пожарных автомобилей. Ситуация находится под контролем», — сообщили представители департамента в группе соцсети «ВКонтакте» «За курганами». По их данным, 11 августа в Курганской области не было зафиксировано действующих лесных пожаров. В департаменте отметили, что за последние сутки действовали три пожара в Петуховском и Половинском муниципальных округах, но все они были ликвидированы. Ранее жители Кургана заметили в городе густой туман. Из-за этого представители ГИБДД попросили водителей и пешеходов быть внимательнее на дорогах. Также горожане жаловались на запах гари.

Смог и запах гари в Кургане связаны с тлеющими торфяными болотами в Кетовском районе. Об этом сообщили представители областного департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов. «Запах гари и задымление появились в результате тления торфяных болот, находящихся на территории Кетовского района. Болота регулярно проверяются и проводится проливание водой с применением пожарных автомобилей. Ситуация находится под контролем», — сообщили представители департамента в группе соцсети «ВКонтакте» «За курганами». По их данным, 11 августа в Курганской области не было зафиксировано действующих лесных пожаров. В департаменте отметили, что за последние сутки действовали три пожара в Петуховском и Половинском муниципальных округах, но все они были ликвидированы. Ранее жители Кургана заметили в городе густой туман. Из-за этого представители ГИБДД попросили водителей и пешеходов быть внимательнее на дорогах. Также горожане жаловались на запах гари.