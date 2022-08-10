10 августа 2022

Под Курганом нашли причину смога и запаха гари в городе

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Пожар в Малиновке. Курган, дым, задымление, смог, плохая видимость, город, туман, заозерный, плохая видиомость
Смог и туман горожане заметили в Кургане 11 августа Фото:
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Смог и запах гари в Кургане связаны с тлеющими торфяными болотами в Кетовском районе. Об этом сообщили представители областного департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов.

«Запах гари и задымление появились в результате тления торфяных болот, находящихся на территории Кетовского района. Болота регулярно проверяются и проводится проливание водой с применением пожарных автомобилей. Ситуация находится под контролем», — сообщили представители департамента в группе соцсети «ВКонтакте» «За курганами».

По их данным, 11 августа в Курганской области не было зафиксировано действующих лесных пожаров. В департаменте отметили, что за последние сутки действовали три пожара в Петуховском и Половинском муниципальных округах, но все они были ликвидированы.

Ранее жители Кургана заметили в городе густой туман. Из-за этого представители ГИБДД попросили водителей и пешеходов быть внимательнее на дорогах. Также горожане жаловались на запах гари.

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Смог и запах гари в Кургане связаны с тлеющими торфяными болотами в Кетовском районе. Об этом сообщили представители областного департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов. «Запах гари и задымление появились в результате тления торфяных болот, находящихся на территории Кетовского района. Болота регулярно проверяются и проводится проливание водой с применением пожарных автомобилей. Ситуация находится под контролем», — сообщили представители департамента в группе соцсети «ВКонтакте» «За курганами». По их данным, 11 августа в Курганской области не было зафиксировано действующих лесных пожаров. В департаменте отметили, что за последние сутки действовали три пожара в Петуховском и Половинском муниципальных округах, но все они были ликвидированы. Ранее жители Кургана заметили в городе густой туман. Из-за этого представители ГИБДД попросили водителей и пешеходов быть внимательнее на дорогах. Также горожане жаловались на запах гари.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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