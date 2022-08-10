В Пермском крае вводят новый механизм оценки министров

11 августа 2022 в 14:26 Размер текста - 17 +

Все министерства обязаны иметь аккаунты в соцсети «ВКонтакте», в «Одноклассниках» и в Telegram Фото: Владимир Андреев © URA.RU Для пермских министров и вице-премьеров планируют ввести новый рейтинг. Их работу будут оценивать по качеству ведения социальных сетей и каналов. Заниматься этим будет краевое подразделение «Центра управления регионов», которое сейчас анализирует соцсети глав территорий и составляет их ежегодный рейтинг. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к краевому правительству. «Сейчас все министерства обязаны вести свои каналы в соцсети „ВКонтакте“, в „Одноклассниках“ и telegram. При этом для, скажем так, социально значимых министерств — минздав, минсоц, минобр, минЖКХ, минтранс — обязательно вести еще страницы самих министров в соцсети „ВКонтакте“. Все остальное для них — по желанию», — говорит собеседник. Он отмечает, что сейчас обсуждается, каким образом ранжировать министров — по группам или единым рейтингом. Оценивать будут регулярность постов, их качество и информативность, форматы (видео приветствуется), вежливость, оперативность. За основу, вероятно, будут взяты критерии, по которым сейчас раз в полгода оценивают глав. Руководитель «Центра управления регионом» в Пермском крае Екатерина Набатова отметила, что в усеченном формате ведомство уже анализирует работу региональных министерств. «Если администрация губернатора поручит нам провести комплексную оценку, то мы это сделаем», — сообщила она. В пресс-службе правительства URA.RU сообщили, что поддерживают идею составления рейтинга. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Перми создали отдельное подразделение по работе с обращениями в соцсетях. На ответы мэр Алексей Демкин выделил день. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для пермских министров и вице-премьеров планируют ввести новый рейтинг. Их работу будут оценивать по качеству ведения социальных сетей и каналов. Заниматься этим будет краевое подразделение «Центра управления регионов», которое сейчас анализирует соцсети глав территорий и составляет их ежегодный рейтинг. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к краевому правительству. «Сейчас все министерства обязаны вести свои каналы в соцсети „ВКонтакте“, в „Одноклассниках“ и telegram. При этом для, скажем так, социально значимых министерств — минздав, минсоц, минобр, минЖКХ, минтранс — обязательно вести еще страницы самих министров в соцсети „ВКонтакте“. Все остальное для них — по желанию», — говорит собеседник. Он отмечает, что сейчас обсуждается, каким образом ранжировать министров — по группам или единым рейтингом. Оценивать будут регулярность постов, их качество и информативность, форматы (видео приветствуется), вежливость, оперативность. За основу, вероятно, будут взяты критерии, по которым сейчас раз в полгода оценивают глав. Руководитель «Центра управления регионом» в Пермском крае Екатерина Набатова отметила, что в усеченном формате ведомство уже анализирует работу региональных министерств. «Если администрация губернатора поручит нам провести комплексную оценку, то мы это сделаем», — сообщила она. В пресс-службе правительства URA.RU сообщили, что поддерживают идею составления рейтинга. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Перми создали отдельное подразделение по работе с обращениями в соцсетях. На ответы мэр Алексей Демкин выделил день.