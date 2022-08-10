В ЛНР со слезами встретили помощь из Тюменской области

11 августа 2022 в 15:09 Размер текста - 17 +

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о том, как передавал книги из Тюменской области библиотекам ЛНР Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сотрудники библиотек Краснодона (ЛНР) прослезились, получив новые книги из Тюменской области. Об этом глава региона Александр Моор рассказал, отвечая на вопрос журналиста URA.RU во время пресс-конференции. Ранее URA.RU писало о том, что в июне регион взял шефство над Краснодоном и Краснодоноским районом. «Мы когда в Краснодон приехали, мы привезли порядка 2 тыс. книг. Обычные книги, которые они сами же и попросили. У них никогда не приходило новых книг. Поверьте, я видел слезы в глазах библиотекарей, когда они эти книги принимали. Казалось бы, простые книги. Это было самым ценным подарком. Они благодарили и благодарили», — заявил губернатор Моор. Он напомнил, что в июне Тюменская область подписала соглашение с Краснодоном и Краснодонским районом и сразу после этого начала поддержку этих субъектов ЛНР. В частности, оказывая необходимую гуманитарную и материальную помощь. Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик. 22 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин признал независимость ЛНР и ДНР. С республиками был заключен ряд соглашений, в том числе, о взаимной военной поддержке.

Сотрудники библиотек Краснодона (ЛНР) прослезились, получив новые книги из Тюменской области. Об этом глава региона Александр Моор рассказал, отвечая на вопрос журналиста URA.RU во время пресс-конференции. Ранее URA.RU писало о том, что в июне регион взял шефство над Краснодоном и Краснодоноским районом. «Мы когда в Краснодон приехали, мы привезли порядка 2 тыс. книг. Обычные книги, которые они сами же и попросили. У них никогда не приходило новых книг. Поверьте, я видел слезы в глазах библиотекарей, когда они эти книги принимали. Казалось бы, простые книги. Это было самым ценным подарком. Они благодарили и благодарили», — заявил губернатор Моор. Он напомнил, что в июне Тюменская область подписала соглашение с Краснодоном и Краснодонским районом и сразу после этого начала поддержку этих субъектов ЛНР. В частности, оказывая необходимую гуманитарную и материальную помощь. Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик. 22 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин признал независимость ЛНР и ДНР. С республиками был заключен ряд соглашений, в том числе, о взаимной военной поддержке.