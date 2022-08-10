К борьбе за пост главы в челябинском районе допустили двух женщин

11 августа 2022 в 15:23 Размер текста - 17 +

Чесменским депутатам придется выбирать главу района из двух претенденток на этот пост Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области К участию в выборах главы Чесменского района допустили двух кандидатов: действующего руководителя Татьяну Жморщук и ее первого заместителя Инну Тимашову. Такое решение приняла 11 августа конкурсная комиссия, сообщил URA.RU ее председатель, вице-губернатор Челябинской области Алексей Фартыгин. «Комиссия допустила до выборов Жморщук и Тимашову. При рассмотрении документов и собеседовании они очевидно превосходили иных претендентов. Также ими были представлены достойные презентации программ социально-экономического развития муниципалитета с конкретными мероприятиями», — рассказал URA.RU Фартыгин. Изначально документы на конкурс подали четыре претендента: Жморщук, ее первый заместитель Инна Тимашева, депутат районного собрания Константин Олейник и технический директор ООО «ДЕЗ Калининского района» (Челябинск) Михаил Галкин. Полномочия действующей главы района истекают в конце августа. Нового главу из числа кандидатов, отобранных комиссией, изберут районные депутаты. По данным URA.RU, фаворитом выборов — несмотря на проблемы в муниципалитете — остается Жморщук.

К участию в выборах главы Чесменского района допустили двух кандидатов: действующего руководителя Татьяну Жморщук и ее первого заместителя Инну Тимашову. Такое решение приняла 11 августа конкурсная комиссия, сообщил URA.RU ее председатель, вице-губернатор Челябинской области Алексей Фартыгин. «Комиссия допустила до выборов Жморщук и Тимашову. При рассмотрении документов и собеседовании они очевидно превосходили иных претендентов. Также ими были представлены достойные презентации программ социально-экономического развития муниципалитета с конкретными мероприятиями», — рассказал URA.RU Фартыгин. Изначально документы на конкурс подали четыре претендента: Жморщук, ее первый заместитель Инна Тимашева, депутат районного собрания Константин Олейник и технический директор ООО «ДЕЗ Калининского района» (Челябинск) Михаил Галкин. Полномочия действующей главы района истекают в конце августа. Нового главу из числа кандидатов, отобранных комиссией, изберут районные депутаты. По данным URA.RU, фаворитом выборов — несмотря на проблемы в муниципалитете — остается Жморщук.