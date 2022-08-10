10 августа 2022

К борьбе за пост главы в челябинском районе допустили двух женщин

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской Думы. Курган, рука, поднятая рука, голосование
Чесменским депутатам придется выбирать главу района из двух претенденток на этот пост Фото:
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Конкурсы на глав в Челябинской области

К участию в выборах главы Чесменского района допустили двух кандидатов: действующего руководителя Татьяну Жморщук и ее первого заместителя Инну Тимашову. Такое решение приняла 11 августа конкурсная комиссия, сообщил URA.RU ее председатель, вице-губернатор Челябинской области Алексей Фартыгин.

«Комиссия допустила до выборов Жморщук и Тимашову. При рассмотрении документов и собеседовании они очевидно превосходили иных претендентов. Также ими были представлены достойные презентации программ социально-экономического развития муниципалитета с конкретными мероприятиями», — рассказал URA.RU Фартыгин.

Изначально документы на конкурс подали четыре претендента: Жморщук, ее первый заместитель Инна Тимашева, депутат районного собрания Константин Олейник и технический директор ООО «ДЕЗ Калининского района» (Челябинск) Михаил Галкин.

Полномочия действующей главы района истекают в конце августа. Нового главу из числа кандидатов, отобранных комиссией, изберут районные депутаты. По данным URA.RU, фаворитом выборов — несмотря на проблемы в муниципалитете — остается Жморщук.

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К участию в выборах главы Чесменского района допустили двух кандидатов: действующего руководителя Татьяну Жморщук и ее первого заместителя Инну Тимашову. Такое решение приняла 11 августа конкурсная комиссия, сообщил URA.RU ее председатель, вице-губернатор Челябинской области Алексей Фартыгин. «Комиссия допустила до выборов Жморщук и Тимашову. При рассмотрении документов и собеседовании они очевидно превосходили иных претендентов. Также ими были представлены достойные презентации программ социально-экономического развития муниципалитета с конкретными мероприятиями», — рассказал URA.RU Фартыгин. Изначально документы на конкурс подали четыре претендента: Жморщук, ее первый заместитель Инна Тимашева, депутат районного собрания Константин Олейник и технический директор ООО «ДЕЗ Калининского района» (Челябинск) Михаил Галкин. Полномочия действующей главы района истекают в конце августа. Нового главу из числа кандидатов, отобранных комиссией, изберут районные депутаты. По данным URA.RU, фаворитом выборов — несмотря на проблемы в муниципалитете — остается Жморщук.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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