Губернатор Моор анонсировал продление «Сотрудничества»

11 августа 2022 в 15:48 Размер текста - 17 +

Александр Моор заявил, что продление программы запланировано на следующий год Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области заявил, что программу «Сотрудничества» будут продлевать в следующем году. Об этом глава региона сообщил во время своей пресс-конференции. «В следующем году наверное будем подписывать продление на следующую пятилетку. <…> Я со своей стороны готов подписать дальнейшее планирование», — заявил глава региона. Александр Моор отметил, что программа «Сотрудничества» очень эффективна. В 2004 году между властями Тюменской области, ХМАО и ЯНАО был подписан договор разграничении полномочий — несмотря на то, что округа территориально входят в состав Тюменской области, они являются фактически независимыми субъектами. Тогда же была разработана программа «Сотрудничество», по которой Югра и Ямал делятся частью прибыли с югом области — эти деньги правительство Тюменской области распределяет на реализацию проектов во всех трех регионах.

Губернатор Тюменской области заявил, что программу «Сотрудничества» будут продлевать в следующем году. Об этом глава региона сообщил во время своей пресс-конференции. «В следующем году наверное будем подписывать продление на следующую пятилетку. <…> Я со своей стороны готов подписать дальнейшее планирование», — заявил глава региона. Александр Моор отметил, что программа «Сотрудничества» очень эффективна. В 2004 году между властями Тюменской области, ХМАО и ЯНАО был подписан договор разграничении полномочий — несмотря на то, что округа территориально входят в состав Тюменской области, они являются фактически независимыми субъектами. Тогда же была разработана программа «Сотрудничество», по которой Югра и Ямал делятся частью прибыли с югом области — эти деньги правительство Тюменской области распределяет на реализацию проектов во всех трех регионах.