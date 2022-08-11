Губернатор Моор анонсировал продление «Сотрудничества»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция Моора. Тюмень
Александр Моор заявил, что продление программы запланировано на следующий год Фото:

Губернатор Тюменской области заявил, что программу «Сотрудничества» будут продлевать в следующем году. Об этом глава региона сообщил во время своей пресс-конференции.

«В следующем году наверное будем подписывать продление на следующую пятилетку. <…> Я со своей стороны готов подписать дальнейшее планирование», — заявил глава региона. Александр Моор отметил, что программа «Сотрудничества» очень эффективна.

В 2004 году между властями Тюменской области, ХМАО и ЯНАО был подписан договор разграничении полномочий — несмотря на то, что округа территориально входят в состав Тюменской области, они являются фактически независимыми субъектами. Тогда же была разработана программа «Сотрудничество», по которой Югра и Ямал делятся частью прибыли с югом области — эти деньги правительство Тюменской области распределяет на реализацию проектов во всех трех регионах.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Губернатор Тюменской области заявил, что программу «Сотрудничества» будут продлевать в следующем году. Об этом глава региона сообщил во время своей пресс-конференции. «В следующем году наверное будем подписывать продление на следующую пятилетку. <…> Я со своей стороны готов подписать дальнейшее планирование», — заявил глава региона. Александр Моор отметил, что программа «Сотрудничества» очень эффективна. В 2004 году между властями Тюменской области, ХМАО и ЯНАО был подписан договор разграничении полномочий — несмотря на то, что округа территориально входят в состав Тюменской области, они являются фактически независимыми субъектами. Тогда же была разработана программа «Сотрудничество», по которой Югра и Ямал делятся частью прибыли с югом области — эти деньги правительство Тюменской области распределяет на реализацию проектов во всех трех регионах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...