Губернатор Моор анонсировал продление «Сотрудничества»

Губернатор Тюменской области заявил, что программу «Сотрудничества» будут продлевать в следующем году. Об этом глава региона сообщил во время своей пресс-конференции.
«В следующем году наверное будем подписывать продление на следующую пятилетку. <…> Я со своей стороны готов подписать дальнейшее планирование», — заявил глава региона. Александр Моор отметил, что программа «Сотрудничества» очень эффективна.
В 2004 году между властями Тюменской области, ХМАО и ЯНАО был подписан договор разграничении полномочий — несмотря на то, что округа территориально входят в состав Тюменской области, они являются фактически независимыми субъектами. Тогда же была разработана программа «Сотрудничество», по которой Югра и Ямал делятся частью прибыли с югом области — эти деньги правительство Тюменской области распределяет на реализацию проектов во всех трех регионах.
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