Доктор Мясников: вакцины не защищают от мутаций COVID

12 августа 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

Вакцинировать следует те группы риска, для кого «Омикрон» представляет опасность Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вакцинация против коронавируса помогает избежать тяжелого течения болезни, но не останавливает распространение инфекции среди населения при возникновении новых штаммов. Об этом в разговоре с URA.RU заявил главврач больницы имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников. «Сегодня прививка пока еще может предохранять от тяжелого сценария, но ни антитела к „Омикрону“, которым человек уже переболел, не защищают от новой мутации, ни прививка. Во всяком случае в той степени, как мы хотели бы надеется. Это признают все международные медицинские организации», — сказал Александр Мясников. По словам собеседника агентства, сам «Омикрон» сейчас представляет опасность только для групп риска. «COVID выродился в „Омикрон“, обычное ОРЗ, и большой опасности не представляет. Он представляет опасность пожилым людям. Фактор риска не как при „Дельте“, тем не менее. Я считаю, что вакцинировать надо людей из групп риска», — отметил врач. Мясников добавил, что вакцинировать от COVID детей не столь важно, как представителей более уязвимых групп. Ранее оперштаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что в 11 августа в России выявлено 25 815 случаев коронавируса. Этот показатель является максимумом с 25 марта. Также в стране выявили новый вид COVID — «Дельтакрон».

Вакцинация против коронавируса помогает избежать тяжелого течения болезни, но не останавливает распространение инфекции среди населения при возникновении новых штаммов. Об этом в разговоре с URA.RU заявил главврач больницы имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников. «Сегодня прививка пока еще может предохранять от тяжелого сценария, но ни антитела к „Омикрону“, которым человек уже переболел, не защищают от новой мутации, ни прививка. Во всяком случае в той степени, как мы хотели бы надеется. Это признают все международные медицинские организации», — сказал Александр Мясников. По словам собеседника агентства, сам «Омикрон» сейчас представляет опасность только для групп риска. «COVID выродился в „Омикрон“, обычное ОРЗ, и большой опасности не представляет. Он представляет опасность пожилым людям. Фактор риска не как при „Дельте“, тем не менее. Я считаю, что вакцинировать надо людей из групп риска», — отметил врач. Мясников добавил, что вакцинировать от COVID детей не столь важно, как представителей более уязвимых групп. Ранее оперштаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что в 11 августа в России выявлено 25 815 случаев коронавируса. Этот показатель является максимумом с 25 марта. Также в стране выявили новый вид COVID — «Дельтакрон».