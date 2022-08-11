11 августа 2022

Доктор Мясников: вакцины не защищают от мутаций COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация сотрудников завода «Стальмост». Курган , шприц, вакцина, вакцинация
Вакцинировать следует те группы риска, для кого «Омикрон» представляет опасность Фото:

Вакцинация против коронавируса помогает избежать тяжелого течения болезни, но не останавливает распространение инфекции среди населения при возникновении новых штаммов. Об этом в разговоре с URA.RU заявил главврач больницы имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников.

«Сегодня прививка пока еще может предохранять от тяжелого сценария, но ни антитела к „Омикрону“, которым человек уже переболел, не защищают от новой мутации, ни прививка. Во всяком случае в той степени, как мы хотели бы надеется. Это признают все международные медицинские организации», — сказал Александр Мясников.

По словам собеседника агентства, сам «Омикрон» сейчас представляет опасность только для групп риска. «COVID выродился в „Омикрон“, обычное ОРЗ, и большой опасности не представляет. Он представляет опасность пожилым людям. Фактор риска не как при „Дельте“, тем не менее. Я считаю, что вакцинировать надо людей из групп риска», — отметил врач. Мясников добавил, что вакцинировать от COVID детей не столь важно, как представителей более уязвимых групп.

Ранее оперштаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что в 11 августа в России выявлено 25 815 случаев коронавируса. Этот показатель является максимумом с 25 марта. Также в стране выявили новый вид COVID — «Дельтакрон».

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Вакцинация против коронавируса помогает избежать тяжелого течения болезни, но не останавливает распространение инфекции среди населения при возникновении новых штаммов. Об этом в разговоре с URA.RU заявил главврач больницы имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников. «Сегодня прививка пока еще может предохранять от тяжелого сценария, но ни антитела к „Омикрону“, которым человек уже переболел, не защищают от новой мутации, ни прививка. Во всяком случае в той степени, как мы хотели бы надеется. Это признают все международные медицинские организации», — сказал Александр Мясников. По словам собеседника агентства, сам «Омикрон» сейчас представляет опасность только для групп риска. «COVID выродился в „Омикрон“, обычное ОРЗ, и большой опасности не представляет. Он представляет опасность пожилым людям. Фактор риска не как при „Дельте“, тем не менее. Я считаю, что вакцинировать надо людей из групп риска», — отметил врач. Мясников добавил, что вакцинировать от COVID детей не столь важно, как представителей более уязвимых групп. Ранее оперштаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что в 11 августа в России выявлено 25 815 случаев коронавируса. Этот показатель является максимумом с 25 марта. Также в стране выявили новый вид COVID — «Дельтакрон».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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